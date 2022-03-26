Недопустимо выгуливать собак: в Ровенской области задержали более 400 человек за нарушение комендантского часа

Недопустимо выгуливать собак: в Ровенской области задержали более 400 человек за нарушение комендантского часа

Отдельные нарушители комендантского часа получают повестки в армию сразу.

В Ровенской области задержано 407 человек за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

Глава региона просит соблюдать правила, действующие во время военного положения. В частности, комендантского часа, который действует с 22:00 до 06:00.

"Это не какая-нибудь шутка или рекомендация. У нас война. А во время войны – есть правила. Недопустимо во время комендантского часа демонстративно выгуливать собак или гулять компаниями, что неоднократно было зафиксировано в Ровно", — подчеркнул Коваль.

Кстати, отдельные нарушители комендантского часа получают повестки в армию сразу на месте.

Кроме того, в Ровенской области 134 человека с обоснованным подозрением на участие в диверсионно-разведывательной группе врага. Отмечается, что они попадают на допрос в Нацполицию и Службу безопасности.

Как сообщалось, в Ровенской области официально запретили гражданским ходить в лес. Соответствующее решение будет действовать только на период войны. Исключение только для ВСУ, командованием видов отдельных отдельных родов войск, пограничников и т.д.

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