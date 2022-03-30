"Недоразведчики, мы все о вас знаем": ВСУ обнародовали имена и фото спецназовцев ГРУ из Дагестана

"Недоразведчики, мы все о вас знаем": ВСУ обнародовали имена и фото спецназовцев ГРУ из Дагестана

Украинские разведчики получили данные российских разведчиков, которые дислоцируются в Дагестане.

Украинская разведка получила список военнослужащих 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ (войсковая часть 25908), которые дислоцируются в селе Ботлих в Дагестане.

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Как сообщили в главном управлении разведки Минобороны, эти военнослужащие совершают военные преступления против народа Украины

"Недоразведчики, мы все знаем о вас! Гарантируем, что никакой "центр" вас не подготовит к гневу, который вас ждет не только от нашего подразделения, но и от всего народа Украины", — отметили в Главном управлении разведки Украины.

В списке указаны личные данные 75 российских разведчиков, их должности, воинские звания и фото каждого из этих военных преступников.

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