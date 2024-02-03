Недостатки законопроекта о мобилизации могут использовать россияне — генерал Кривонос

Эффективность электронного оповещения призывников, о котором идет речь в новом законопроекте о мобилизации, может быть сведена на нет из-за хакерских атак россиян.

Такое мнение высказал в интервью "5 каналу" генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос

При этом он напомнил, как в декабре 2023 года после кибератаки "легла" сеть "Киевстар".

"А теперь смотрим: мы переходим на электронное сообщение всех призывников Вооруженных сил Украины, россияне кладут "Киевстар", "Водафон", "Лайф". Каким образом электронная сеть заработает?.. Мы же помним этот коллапс. Не факт, что они не смогут сделать это еще и еще и еще. Поэтому все равно дублирующие варианты должны быть”, — считает Сергей Кривонос.

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Кроме того, украинский генерал выразил сомнение в надлежащей реализации идеи базовой военной подготовки, которой по новому законопроекту планируют заменить срочную службу в армии. Он отметил, что еще в 2019 году указом президента была введена программа "5 шагов", которая предусматривала нечто похожее.

“Но сами власти заморозили эту программу. Мы могли это делать еще с осени 19-го, но власти не захотели. А сейчас она просто занимается похищением чужих идей. Пусть бы воровали – без вопросов, если бы они смогли реализовать. Если они это не сделали за последние два года, то я не уверен, что они могут это сделать и дальше... Вы можете еще написать 100 законов – если не выполнять действующие, то и последующие — не факт, что будут выполняться", — подытожил Сергей Кривонос.

Напомним, начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк считает, что новый мобилизационный законопроект отвечает требованиям времени и за него нужно проголосовать в Раде как можно скорее.

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