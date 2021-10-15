Недостаточно хорошо выполняют указы: СНБО поручил проверить работу одного из министерств

Недостаточно хорошо выполняют указы: СНБО поручил проверить работу одного из министерств

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины не в достаточном объеме выполняет указы президента, сказал Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился в Кабинет министров с просьбой рассмотреть работу руководства Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Об этом 15 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов отметил, что это Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины не в достаточном объеме выполняет указы президента.

"Было обращение членов СНБО к премьер-министру рассмотреть работу министерства о котором идет речь (ред. — Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины) на ближайшем заседании Кабинета министров Украины", — подчеркнул Данилов.

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