Недостаточно мертвых россиян: военные киберы поздравили пропагандиста Пескова с днем рождения (фото)

Военные киберы выложили поздравление ко дню рождения российского пропагандиста Дмитрия Пескова. И сделали они это в довольно иронической и красноречивой манере.

Об этом пишет "СтратКом ВСУ".

На картинке изображены мертвые тела россиян на фоне включенного телевизора, где выступает пресс-секретарь Путина.

Военные киберы поздравили Пескова с днем рождения

“Было поражено 11 веб-сайтов среди которых компании, которые привлечены к производству комплектующих для авто, используемых оккупантами – “Транспромэлектроника” и производитель автомобилей “Тундра”, – отметил он.

Напомним, рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что "военные обстоятельства для Киева ухудшаются". Это он сказал на фоне саммита в Швейцарии. В РФ еще раз напомнили, что хотят переговоров с Украиной, однако с учетом "легитимной фиксации их результатов".

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