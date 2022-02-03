"Недостаточно средств на счету": украинцы массово не могут воспользоваться услугами "Киевстара"

"Недостаточно средств на счету": украинцы массово не могут воспользоваться услугами "Киевстара"

Утром украинцы не могут позвонить по телефону куда-либо из-за нехватки средств на счету.

В Украине произошли технические проблемы у одного из крупнейших операторов мобильной связи "Киевстар". Пользователи при попытке вызова получают сообщение "На вашем счете недостаточно средств для совершения звонков".

Сегодня, 3 февраля утром, пользователи "Киевстара" утратили возможность совершать звонки из-за "нехватки средств на счете". То же касается и Интернет-услуг.

Поэтому недовольные пользователи атакуют с возмущениями фб-сообщество компании.

Куда делись деньги со счета?

Львов нет связи. Домашний интернет работает, а телефоны умерли. К тому же при попытке позвонить по телефону сообщает о нехватке средств, хотя позавчера сняли абонплату. Проверить счет невозможно, приложение не работает, да и оператору не дозвониться. Коллапс какой-то

Каменец-Подольский

Киев, Ирпень, Одесса ноль связи!

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У вас что сбой? Что за бред?! Недостаточно средств?

В компании "Киевстар" это называют "сложностями" и обещают все компенсировать.

"Сегодня с утра часть абонентов предоплаченной связи столкнулась со сложностями при использовании услуги звонков в сети. Специалисты компании сразу приступили к работе по устранению технической проблемы и в 10.30 утра услуги были возобновлены. Компания приносит извинения абонентам, которые столкнулись с неудобствами этой ситуации. Им будет автоматически начислена компенсация за время, когда они не могли в полной мере пользоваться мобильной связью", — сообщили ТСН.ua в компании.

Напомним, что в "Дії" в день запуска COVID-сертификатов о бустерной прививке произошел сбой.

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