"Недостаточно средств на счету": украинцы массово не могут воспользоваться услугами "Киевстара"

Утром украинцы не могут позвонить по телефону куда-либо из-за нехватки средств на счету.
В Украине произошли технические проблемы у одного из крупнейших операторов мобильной связи "Киевстар". Пользователи при попытке вызова получают сообщение "На вашем счете недостаточно средств для совершения звонков".
Сегодня, 3 февраля утром, пользователи "Киевстара" утратили возможность совершать звонки из-за "нехватки средств на счете". То же касается и Интернет-услуг.
Поэтому недовольные пользователи атакуют с возмущениями фб-сообщество компании.
- Куда делись деньги со счета?
- Львов нет связи. Домашний интернет работает, а телефоны умерли. К тому же при попытке позвонить по телефону сообщает о нехватке средств, хотя позавчера сняли абонплату. Проверить счет невозможно, приложение не работает, да и оператору не дозвониться. Коллапс какой-то
- Каменец-Подольский
- Киев, Ирпень, Одесса ноль связи!
- Вы хотя бы новость написали
- У вас что сбой? Что за бред?! Недостаточно средств?
В компании "Киевстар" это называют "сложностями" и обещают все компенсировать.
"Сегодня с утра часть абонентов предоплаченной связи столкнулась со сложностями при использовании услуги звонков в сети. Специалисты компании сразу приступили к работе по устранению технической проблемы и в 10.30 утра услуги были возобновлены. Компания приносит извинения абонентам, которые столкнулись с неудобствами этой ситуации. Им будет автоматически начислена компенсация за время, когда они не могли в полной мере пользоваться мобильной связью", — сообщили ТСН.ua в компании.
Напомним, что в "Дії" в день запуска COVID-сертификатов о бустерной прививке произошел сбой.
Читайте также: