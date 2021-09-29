"Недостаточно уважительно отнеслась к статусу": в больнице Каховки судмедэксперт избил медработницу

Женщина вызвала полицию и написала заявление.

В Каховке Херсонской области в медицинском учреждении произошло ЧП. Судмедэксперт избил медсестру.

Об этом рассказала директор КНП "Каховская центральная городская больница" Елена Мазур.

"Только что в больнице произошло ЧП. ️Костянтин У*, лучший друг мэра, член исполкома — избил женщину, медработника. Простую женщину, которая, как ему показалось, недостаточно уважительно относилась к его статусу", — сообщила директор медучреждения.

Она добавила, что на место происшествия вызвали полицию и избитая сотрудница больницы написала заявление. Также руководительница учреждения предположила, что мэр города попытается "отбелить" товарища.

"Обещаю ни на минуту не отпускать эту ситуацию и сделать все возможное, чтобы Константин В * понес заслуженное наказание за избиение женщины. Они уверены, что схватили Бога за бороду", — сообщила врач.

Напомним, что киевлянин несколько раз ударил незнакомца, который пытался совершить конфликт с работником АЗС. Пострадавший скончался до приезда скорой.

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