- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
Недоступная железная дорога: в УЗ подсчитали, сколько претендентов на один билет
На одно место в поездах «Укрзалізниці» сейчас претендует 5-8 пассажиров. Основные причины нехватки вагонов: устаревший подвижной состав, повреждения из-за обстрелов и окончания срока эксплуатации.
Сейчас в Украине продолжается пиковый сезон поездок. Согласно статистике «Укрзалізниці», на одно место сейчас приходится 5–8 пассажиров в зависимости от направления.
За отчетную неделю было перевезено 637 800 пассажиров по железной дороге, это примерно столько же, сколько людей проживает в Кривом Роге сейчас, сообщает «Укрзалізниця».
Мест для пассажиров недостаточно. Основной причиной возникновения такой ситуации является сокращение парка вагонов. Дело в том, что его просто не успевают пополнить.
Почему в «Укрзалізниці» стало меньше вагонов:
устаревает подвижный состав;
вагоны разрушаются из-за вражеских обстрелов;
истекает срок эксплуатации вагонов (после этого их нужно ремонтировать, а это довольно дорого).
«Благодаря оптимизации использования имеющегося подвижного состава нам удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении «Укрзалізниці».
Как отмечает компания, разрешить ситуацию с дефицитом можно. Для этого нужно увеличить количество мест благодаря дополнительному финансированию из местных и государственного бюджетов, чтобы:
модернизировать устаревший подвижной состав;
осуществить капитальный ремонт парка;
закупить новые вагоны;
Напомним, с 1 августа 2025 года верификация через Дія. Підпис при покупке билетов через приложение «Укрзалізниця» будет действовать не для пяти, а только для трех поездов: №29/30 Киев — Ужгород, №12 Львов — Одесса и №27/28 Киев — Чоп.