Недоступная железная дорога: в УЗ подсчитали, сколько претендентов на один билет

Поезд «Укрзалізниці» / © Associated Press

Сейчас в Украине продолжается пиковый сезон поездок. Согласно статистике «Укрзалізниці», на одно место сейчас приходится 5–8 пассажиров в зависимости от направления.

За отчетную неделю было перевезено 637 800 пассажиров по железной дороге, это примерно столько же, сколько людей проживает в Кривом Роге сейчас, сообщает «Укрзалізниця».

Мест для пассажиров недостаточно. Основной причиной возникновения такой ситуации является сокращение парка вагонов. Дело в том, что его просто не успевают пополнить.

Почему в «Укрзалізниці» стало меньше вагонов:

устаревает подвижный состав;

вагоны разрушаются из-за вражеских обстрелов;

истекает срок эксплуатации вагонов (после этого их нужно ремонтировать, а это довольно дорого).

«Благодаря оптимизации использования имеющегося подвижного состава нам удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении «Укрзалізниці».

Как отмечает компания, разрешить ситуацию с дефицитом можно. Для этого нужно увеличить количество мест благодаря дополнительному финансированию из местных и государственного бюджетов, чтобы:

модернизировать устаревший подвижной состав;

осуществить капитальный ремонт парка;

закупить новые вагоны;

закупить поезда Интерсити+.

Напомним, с 1 августа 2025 года верификация через Дія. Підпис при покупке билетов через приложение «Укрзалізниця» будет действовать не для пяти, а только для трех поездов: №29/30 Киев — Ужгород, №12 Львов — Одесса и №27/28 Киев — Чоп.