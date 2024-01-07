"Недоступного для нас не осталось": Дикий озвучил ключевую задачу ВСУ в Крыму

Украинские силы продолжают планомерное методическое усвоение воздушного пространства над Крымом.

Об этом сказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарарона.

По его словам, отсчет успешных операций можно начинать еще в прошлом году, когда спецназ ГУР освободил от российской оккупации так называемые "вышки Бойко" в Черном море.

С того момента, когда была снята российская РЛС на "вышках Бойко", так последовательно слой за слоем снималась российская воздушная оборона из Крыма.

"Каждый раз, когда снимался следующий слой, наши Воздушные силы усваивали какие-то новые цели, которые становились для нас доступными. Теперь мы получили еще одно подтверждение, что в пределах Крыма недоступного для нас не осталось. Это касается и подлодок в гаванях и прямо на заводах, и кораблей, и наземного штаба Черноморского флота, и подземных командных бункеров.Одна из ключевых задач, которая сейчас решается — ликвидировать большой тыловой склад боеприпасов, в который превратили Крым оккупанты", — рассказал Дикий.

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Кроме того, говорит Дикий, Крым является огромным хранилищем БК для российской группировки на так называемой "линии Суровикина" – на Херсонщине и Запорожье.

"Вместо того, чтобы ловить каждый отдельный транспорт, которым они охают БК на фронт, наши Воздушные силы занялись тем, чтобы достать основные составы. Начало этого года принесло серьезный успех в этом направлении", — резюмировал Дикий.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 6 января поразили российский аэродром "Саки " во временно оккупированном Крыму. Аэродром "Саки" – это пункт управления. Там защищен бункер, где россияне ведут управление соединением.

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