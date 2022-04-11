"Недоступны для телефонного звонка": в РФ военнослужащие в запасе массово отказываются от службы по контракту

"Недоступны для телефонного звонка": в РФ военнослужащие в запасе массово отказываются от службы по контракту

Большинство военных в запасе оказываются "вне зоны".

В России пытаются пополнить разбитые в Украине военные подразделения оккупантов находящимися в запасе. Однако такие граждане массово отказываются идти на службу по контракту.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По имеющейся у него информации, с 31 марта по 8 апреля этого года представители пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда) в городе Чебоксары проводили отбор находящихся в запасе граждан.

Отбор проводился среди рядового и сержантского состава, стоящего на учете по военно-учетным специальностям: водитель, механик-водитель, наводчик и наводчик-оператор.

"Из 1877 находящихся в запасе граждан откликнулись лишь 34 человека. 1060 — недоступны во время телефонного звонка. 783 — отказались от предложения пойти на военную службу по контракту", — говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты жалуются на проблемы с тыловым обеспечением во время пребывания на территории Украины.