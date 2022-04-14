Недоучки, которые обожают водку и наркотики: что известно об оккупантах, которые убивали в Бородянке

Недоучки, которые обожают водку и наркотики: что известно об оккупантах, которые убивали в Бородянке

Большинству из этих оккупантов еще нет и 30 лет.

Журналисты собрали информацию о нескольких российских оккупантах, разгромивших поселок Бородянка Киевской области. Все идентифицированные захватчики являются военнослужащими 234-го десантно-штурмового полка РФ из города Пскова.

Как выяснило "Следство.Инфо", большинство военных, которые уничтожали Бородянку — не имеют высшего образования, любят алкоголь, а также наркотики.

Один из них – 20-летний рядовой-гранатометчик Павел Петров. Судя по его соцсетям – обожает спиртные напитки и употребляет наркотики, чем и активно хвастается в Сети.

Последнее фото захватчик обнародовал в соцсети 10 апреля, вероятно, оно было сделано в Украине.

Павел Петров

Следующий захватчик – заместитель командира взвода и командир боевой машины, 31-летний сержант Анатолий Возисов. Вероятно, самый опытный из списка. Возисов тоже не обременял себя получением образования. Он окончил 11 классов и сразу же пошел в армию, где до сих пор служит по контракту.

Анатолий Возисов / Слідство.Інфо

27-летний летний сержант Дмитрий Горбунов занимает должность командира боевой машины. Пошел в армию россиянин еще в 2014 году. Тоже не имеет высшего образования. Как и его коллеги по оружию, отдых Горбунова ничем не отличается, он любит водку и активно выкладывает фото с алкоголем в соцсети.

Дмитрий Горбунов

"ВКонтакте" он подписан как Чугунов.

Напомним, в самом разрушенном поселке на Киевщине Бородянке уже вторую неделю не могут добраться до всех обрушившихся укрытий с людьми.

К слову, в России 9 апреля задержан солдат Алексей Бычков также из города Пскова, который записывал видео с сексуальным насилием над младенцем. Солдат служит в воинской части, бойцы которой участвуют в войне против Украины.

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