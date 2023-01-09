Недвижимость, земля и деньги: СБУ арестовала имущество министра образования времен Януковича

Сотрудники СБУ арестовали имущество министра образования времен Виктора Януковича более чем на 2 млн долларов.
На имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене, наложен арест.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Общая сумма арестованных активов составляет более 2 млн долларов. Это недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.
Для того, чтобы скрыть свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее переписал его на своих родственников. Впрочем, СБУ разоблачила эту схему и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала.
Среди них:
- ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м
- жилой дом площадью более 600 кв. м
- 5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га
- банковский счет на 147 тысяч долларов
Напомним, что в ноябре прошлого года по материалам СБУ Табачнику было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
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