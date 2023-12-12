Недвижимости в Испании на 100 млн гривен: нардеп Герега с женой подали декларации за два года

Согласно декларациям за 2021 и 2022 годы, Герега и его жена Галина имеют вид на долгосрочное проживание в Испании.

Совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр", народный депутат Украины Александр Герега в ежегодных декларациях указал, что с 2021 года имеет вид на долгосрочное проживание в Испании, а также недвижимость в этой стране — жилой дом и земельные участки совокупной стоимостью около 100 миллионов гривен.

Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на Государственный реестр деклараций, публичный доступ к которому НАПК возобновило 10 декабря.

Журналисты "Схем" также обратились в пресс-службу народного депутата за разъяснением оснований для получения вида долгосрочного проживания в Испании и ее целей. Ответа пока не последовало.

Недвижимость супругов

Итак, нардеп имеет в собственности несколько объектов недвижимости в Испании, а именно:

жилой дом площадью 455 квадратных метров и стоимостью около 3 миллионов гривен,

"изолированное жилье" и земельный участок площадью 3180 квадратных метров, ценой более чем в 62 миллиона гривен,

"участок с жильем" площадью 1378 квадратных метров и стоимостью более 30 миллионов гривен.

Галина Герега

Все эти объекты записаны на жену депутата – Галину Герегу. У нее же, согласно декларации, совокупно более 1 миллиона евро на счетах в двух испанских банках в Валенсии.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении "Схем" от источников с доступом к базе о пересечении границы, с начала полномасштабного вторжения и до мая 2023 года Александр Герега провел за пределами Украины в общей сложности 209 дней.

Ранее стало известно о ценной недвижимости супругов Герег в испанском городке Беникасим, часть из которой местные медиа оценили почти в шесть миллионов евро. Два соседних участка там Галина Герега приобрела в 2017 и 2018 годах.

Напомним, ТСН.ua ранее сообщал, что с начала войны Александр и Галина Гереги потеряли статус миллиардеров.

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