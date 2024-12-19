Нефть с российских танкеров загрязнила побережье Запорожской области, - эколог

Эксперт заявил, что больше всего пострадает местная фауна.

В Азовском море произошла утечка нефти после аварии двух российских танкеров — "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Нефть разлилась на побережье Запорожской области, в частности, в Приазовском национальном природном парке.

Об этом директор парка Дмитрий Воловик в комментарии "Суспільному".

"Очень серьезное пятно. Полоса выброса нефтепродуктов идет по Степановской косе – 4,4 км, по хозяйственной зоне, то есть Кирилловка – 18,7 примерно км, заказник Федотова коса в сторону Бирючего – 1,7 км. То есть все побережье. Мы 100% знаем. Что касается нашей территории природно-заповедного фонда, зашел отжимной ветер и пятно горюче-смазочных материалов отгоняет от берега", — заявил эколог.

Воловик отметил, что из-за ограниченного доступа к пострадавшим территориям невозможно точно оценить уровень загрязнения, однако уже очевидно, что больше всего пострадает местная фауна.

"Даже не представляем всей беды. У нас ограниченный доступ к этой информации. Бентосу - это ракушки, такие природные фильтры, которые составляют дно всего Азовского моря - им колоссальный вред, последствия будут заметны еще не один год. Чайки, морские именно, водоплавающие, будет очень серьезная беда, их ждет, к сожалению, смерть. По бычку, то беда - падение популяции весной, когда пойдут уже нерестовые явления, когда вода будет прогреваться", — добавил Воловик.

Также эксперт подчеркнул, что российские оккупационные власти не принимают никаких мер после аварии танкеров и разлива нефти.

"Охрана в так называемой Российской Федерации не работает: ни министерство чрезвычайных ситуаций, никто там не работает. Беда будет для всего Азовского моря", — добавил эколог.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе затонули два российских танкера, которые могли перевозить более 4000 т мазута.

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