Нефтяная схема на миллионы: в четырех областях разоблачили воровство сырья «Укрнафты»

Воровство нефти из трубопроводов «Укрнафты»

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В Украине раскрыли деятельность высокотехнологичной преступной сети, участники которой систематически делали несанкционированные врезки в трубопроводы ПАО «Укрнафта» и выкачивали сырье.

Об успешной операции сообщил временный исполняющий обязанности руководителя компании «Нафтогаз» Сергей Федоренко.

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Правоохранители обезвредили масштабную схему хищения в «Укрнафте»

«Правоохранители совместно со специалистами по безопасности „Укрнафты“ раскрыли масштабную схему незаконных врезок в трубопроводы и краж нефтяного сырья. На прошлой неделе прошли обыски в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях», — пишет Федоренко.

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Правоохранители проверяют места, где могут хранить краденый газовый конденсат и незаконно изготовленные из него нефтепродукты.

Следствием занимается полиция Киевской области вместе с Департаментом стратегических расследований Нацполиции. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

На местах обысков продолжают работать специалисты «Укрнафты».

«Продолжаем системную борьбу с незаконными врезками. Выявляем, документируем, передаем материалы правоохранителям. Группа „Нафтогаз“ рассчитывает на полную компенсацию нанесенного ущерба», — добавил Федоренко.

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Схемы в энергетике: последние новости

Напомним, Сергей Стерненко сообщил в своем Telegram-канале о проведении полицией обысков у фигурантов дела о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство защиты энергообъектов в Киевской области.

По его словам, вместо защитных сооружений у фирм-подрядчиков появились «царские» интерьеры с позолотой и мрамором, бассейн, террариум с настоящим крокодилом и Rolls-Royce. В то же время, официального подтверждения связи выявленного имущества с этим уголовным производством пока нет.

Ранее Стерненко раскритиковал выполнение работ по защите подстанций стоимостью более 500 млн грн, которые заключали во времена руководства Николая Калашника Киевской ОВА. Он отметил, что соглашения подписывали без тендеров с фирмами без штата и техники, которые фигурировали в уголовных производствах, из-за чего работы на ряде объектов не выполнены или выполнены с нарушениями.

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