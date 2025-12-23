Реклама

Три человека погибли, в том числе и ребенок 2021 года рождения. Почти полностью были обесточены Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области. Две АЭС снизили генерацию. Во многих других украинских областях введены экстренные графики отключения света. По данным проекта DeepState, вражеские войска продвинулись в Сумской и Донецкой областях. На этом фоне американцы, которые скорее выступают в роли московских посредников, продолжают переговоры то с украинской, то с российской делегациями в Майами, не требуя от России согласиться хотя бы на «энергетическое» перемирие, которое предлагал Владимир Зеленский.

Украинский президент ждет от представителей США информации об их переговорах с россиянами в Майами в эти дни. До этого американцы проводили аналогичные переговоры с уже вернувшейся в Киев украинской делегацией. По словам президента Зеленского, есть 20 пунктов плана (наработанных Киевом совместно с европейскими партнерами — Ред.), наверное, там не все идеально, но этот план есть. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что до заключения мирного соглашения остались тяжелые 5%. По мнению министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля, Украина может пойти на уступки в рамках мирного соглашения, в том числе на территориальные (хотя президент Зеленский неоднократно это отрицал — ред.), если они будут сопровождаться надежными гарантиями безопасности.

Так какие гарантии США и Европа готовы предоставить, чтобы не просто сдержать Россию от дальнейшего продвижения (то есть, чтобы стабилизировать линию фронта) и продолжения ракетно-дроновых ударов, но и обезопасить Украину от повторения еще одного полномасштабного вторжения? ТСН.ua собрал все, что сейчас звучит в контексте переговоров по «мирному» плану Трампа-Путина.

Реклама

Печально известный Будапештский меморандум. Всем хорошо известно, что в 1994 году за добровольный отказ от третьего по величине в мире ядерного арсенала Украина по Будапештскому меморандуму получила гарантии безопасности от США, Британии и России. Позже к подписантам присоединились Франция и Китай. Международные юристы, политики и дипломаты могут сколь угодно убеждать, что Будапештский меморандум содержал только «заверения» и никогда не был ратифицирован как международный договор, поэтому не был юридически обязывающим документом.

Но факт остается фактом — своей роли Будапештский меморандум не исполнил. Страны-гарантеры (конечно, кроме агрессорки России, которая и в 1990-х не скрывала планов захватить Украину военным путем) не выполнили своих обязательств. Еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала интервенцию на Донбасс, во время слушаний в Сенате действующий госсекретарь Марко Рубио (тогда он был сенатором-республиканцем, жестко осуждающим Россию) напоминал коллегам, как Украина, собственно, в 1994 году отказалась от своей ядерной безопасности. предоставлены.

«Какой урок, по вашему мнению, дает этот случай? Думаю, месседж для многих наций в мире — мы, возможно, больше не можем рассчитывать на обещания безопасности, предоставленные свободным миром. Возможно, нам нужно начать заботиться о себе самостоятельно», — заявлял в 2014 году Рубио.

Через 11 лет, занимая должность госсекретаря во второй администрации Трампа, Марк Рубио больше не упоминает об обязательствах США перед Украиной. Хотя в своих мемуарах бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, пробывший в должности десять лет, признал недостаточную поддержку Украины со стороны союзников начиная с 2014 года из-за страха спровоцировать Россию. А накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, по его словам, позиция Вашингтона была более пассивной и склонной к поражению.

Реклама

Что сейчас обсуждается? По итогам вернувшихся из Майами доклада секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова Владимир Зеленский сообщил о подготовке проектов нескольких документов, в том числе и по гарантиям безопасности для Украины.

ТСН.ua уже писал, как месяц назад Axios, куда россияне впервые «слили» свой «мирный» план, сообщило, что уже тогда Вашингтон передал Киеву проект соглашения по гарантиям безопасности по образцу статьи 5 НАТО. Под ней понимают, что «нападение на одного — это нападение на всех». В середине декабря издание Politico, ссылаясь на американских чиновников, тоже написало, что США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные членству в Альянсе, и готовы ратифицировать их в Конгрессе. Именно на ратификации соответствующего документа в Конгрессе США публично настаивает Владимир Зеленский, чтобы Украина снова не получила «Будапештский меморандум-2».

Однако в этой публикации Politico также отмечалось, что это ограниченное во времени предложение. К тому же американская сторона не скрывает, что во время всех этих раундов переговоров активно обсуждаются территориальные уступки со стороны Украины и никаких со стороны России. Правда, до сих пор комментарии из Вашингтона относительно заявления Путина, сделанного им во время ежегодной прямой линии о том, что требования Москвы с июня 2024 года остаются в силе, так и не прозвучало. А это, напомним, выход украинской армии из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые Путин еще в сентябре 2022 года незаконно записал в российскую конституцию. То есть речь не только о Донбассе, которым администрация Трампа хочет удовлетворить аппетиты Кремля.

Натовские войска на Украине. Если США действительно обещали Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО — значит, в идеале, отправка американских военных в Украину в случае повторения российской агрессии. Однако из Вашингтона раздаются официальные и неофициальные заявления, что сапог американского солдата не ступит на украинскую землю.

Реклама

Свои войска могут предоставить европейские страны-члены НАТО. И по многочисленным сообщениям, к этому готовы Франция, Британия и теоретически Германия в рамках коалиции желающих, в которую входят 30 стран, 26 из которых, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, могут оказать свою поддержку войсками и оружием. Однако после установки режима прекращения огня.

В статье для Politico старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Эд Арнольд отмечает, что независимо от усилий Европы, что действительно имеет значение, это гарантии безопасности со стороны американцев. По его словам, Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы (в рамках коалиции желающих — Ред.) без логистической поддержки США.

«Теоретически можно было бы что-то согласовать. Россия заявила, что не желает присутствия войск НАТО в Украине. В то же время, существуют и другие возможные формы гарантий безопасности. Но нежелание России отказаться от территориальных требований делает более широкое соглашение фактически невозможным. Переговоры будут продолжаться и в 2026 году, но я не вижу реального окна возможностей», — сказал в интервью ТСН.ua старший советник Департамента по вопросам обороны и безопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), бывший полковник Корпуса морской пехоты США с более чем 30-летним опытом.

Несколько уровней гарантий безопасности. На днях в интервью немецкому таблоиду Bild генсек НАТО Марк Рютте рассказал о трех уровнях гарантий безопасности для Украины:

Реклама

силы обороны Украины;

«коалиция желающих», которая может предоставить свои войска;

и США.

«Партнеры сейчас работают над сочетанием этих трех элементов, чтобы Путин ясно понимал, что он никогда больше не должен нападать на Украину», — сказал Рютте, еще раз подчеркнув преданность Дональда Трампа достижению мира.

В понедельник, 22 декабря, Владимир Зеленский наметил четыре уровня гарантий безопасности:

ВСУ — 800 тыс. армия, для финансирования которой нам нужны деньги и помощь партнеров;

членство в Евросоюзе;

«коалиция желающих»;

американские гарантии безопасности.

«Это то, в чем была большая разница Будапештского меморандума, Минских соглашений или тех или иных положений. Обсуждаем, на сколько лет они могут быть с возможностью пролонгации этих гарантий безопасности в таком же формате, как они принимаются. Кроме этого, еще пакет сдерживания, то есть, что будет иметь большая армия — 800 тыс. — на вооружении, армия Украины будет иметь», — добавил президент Зеленский.

Мнения экспертов. Опрошенные ТСН.ua эксперты скептически относятся к возможности получения Украиной действительно надежных гарантий безопасности, которые еще могли бы быть ратифицированы как международные договоры. По словам Марка Канчиана, принять что-то в Конгрессе США было бы очень сложно, ведь он очень глубоко разделен.

Реклама

Директор программы безопасности студий Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест вообще задает вопрос: что такое гарантии безопасности, которые были бы универсальными и на 100% сработали?

«Единственный вариант, который хоть как-то еще можно назвать гарантиями, — это Япония. Они просто отказались от своих ВС — на их территории американские войска. Однако и здесь вопрос: если сейчас на них нападает Китай, будут ли американцы действительно что-нибудь делать? В свое время были определенные гарантии по защите Западной Германии. Но это была многогранная композиция из трех разных форматов во время холодной войны именно по Берлину», — рассказывает эксперт.

Аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Андреас Умланд также считает, что вопрос о гарантиях безопасности, которые Украина может получить, очень сложен.

Во-первых, для России это красная линия. Она этого очень не желает. И это сейчас проблема перемирия. Если россияне знают, что в Украине появятся западные войска, они точно ничего не подпишут.

Реклама

Во-вторых, нет уверенности, что это действительно сработает. Даже если эти войска появятся в Украине, как они будут вести себя, если Россия начнет их бомбить? Если они будут отвечать, это может привести к войне между Россией и НАТО. Если они не будут отвечать, тогда все это бессмысленно.

«Поэтому самая конструктивная идея сейчас — это „небесный щит“ или интегрированная зона защиты воздуха. Не только над западными областями Украины, но даже над центральными. И это можно было бы начать делать еще до перемирия», — считает Андреас Умланд.