Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Негативно работает ПВО": в Крыму снова раздаются взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Негативно работает ПВО": в Крыму снова раздаются взрывы

Фото: pixabay.com

В Крыму – беспокойная ночь.

В ночь на 5 января 2023 года в Крыму снова раздались взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В частности, речь идет о "бавовне" во временно оккупированном Крыму в поселке Нижнегорское.

"Отрицательно работает ПВО", — иронизируют в социальных сетях.

На видео видно, что прилет был.

Подробностей инцидента от "власти" Крыма пока не было.

Ситуация в Крыму

Напомним, что ранее в разведке сообщили, что Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси. Именно оккупированный Крым и СБ рассматриваются российским диктатором Владимиром Путиным для проведения провокаций.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует большое контрнаступление украинских войск "от Крыма до Донбасса".

Между тем Россия перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения.

Читайте также:

"Хлопоки" по России! Взрывы в Крыму, Ростове-на-Дону, Белгороде

"Хлопоки" по России! Взрывы в Крыму, Ростове-на-Дону, Белгороде

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
845
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация