"Негативно работает ПВО": в Крыму снова раздаются взрывы

В Крыму – беспокойная ночь.
В ночь на 5 января 2023 года в Крыму снова раздались взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
В частности, речь идет о "бавовне" во временно оккупированном Крыму в поселке Нижнегорское.
"Отрицательно работает ПВО", — иронизируют в социальных сетях.
На видео видно, что прилет был.
Подробностей инцидента от "власти" Крыма пока не было.
Ситуация в Крыму
Напомним, что ранее в разведке сообщили, что Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси. Именно оккупированный Крым и СБ рассматриваются российским диктатором Владимиром Путиным для проведения провокаций.
В то же время глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует большое контрнаступление украинских войск "от Крыма до Донбасса".
Между тем Россия перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения.
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