"Негативно работает ПВО": в Крыму снова раздаются взрывы

В ночь на 5 января 2023 года в Крыму снова раздались взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В частности, речь идет о "бавовне" во временно оккупированном Крыму в поселке Нижнегорское.

"Отрицательно работает ПВО", — иронизируют в социальных сетях.

На видео видно, что прилет был.

Подробностей инцидента от "власти" Крыма пока не было.

Ситуация в Крыму

Напомним, что ранее в разведке сообщили, что Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси. Именно оккупированный Крым и СБ рассматриваются российским диктатором Владимиром Путиным для проведения провокаций.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует большое контрнаступление украинских войск "от Крыма до Донбасса".

Между тем Россия перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения.

Читайте также:

"Хлопоки" по России! Взрывы в Крыму, Ростове-на-Дону, Белгороде