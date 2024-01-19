Неграмотный мужчина получил повестку и почти 2 года избегал мобилизации: как это закончилось

В Закарпатской области к испытательному сроку приговорили уклонившегося от мобилизации мужчину. Мужчина получил повестку еще в марте 2022 и до января 2024 избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области от 17 января 2024 года.

По данным суда, в марте 2022 жителя Закарпатья признали годным к службе в армии и дали повестку. Однако мужчина почти два года уклонялся от мобилизации.

На суде житель Закарпатья вину признал и раскаялся. Он объяснил, что действительно прошел ВВК и получил повестку, однако в тот день не пришел в военкомат, поскольку в его семье были похороны, о чем он сообщил военкому. Больше мужчина в ТЦК не приходил, а впоследствии к нему приехала полиция. На суде он просил его строго не наказывать.

Свидетельница рассказала, что она работает врачом-психиатром в КНП "Тячевская консультативная Поликлиника" и является членом ВВК.

"В карточке обследования и медицинского осмотра обвиняемого она отметила, что он неграмотный, однако пригоден к военной службе. Обзор проводится по внешнему виду, выражению лица, а также обращалось внимание на движения, поставлен ли у него язык. Кроме того, лицо, которое проходит осмотр, спрашивают наличие травм головы, место работы и есть ли жалобы к психиатру. Также отметила, что во время осмотра мужчина всегда улыбался и выглядел лицом", — говорится в объяснении медика.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на 2 года испытательного срока.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Волыни мужчина получил повестку и отказался от мобилизации.

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