"Нехай нам здесь что делать, мы так решили": вояки РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов

Российские оккупанты по несколько месяцев не получают зарплаты и жалуются на давление ВСУ.

Профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ. Желание разорвать контракты добавляет и немесячная невыплата зарплаты.

Об этом свидетельствует разговор оккупанта с женой, обнародованного СБУ.

Несмотря на то, что у кадровых российских военных есть подготовка, и она лучше, чем у "свежемобилизованных", ее мало, чтобы выжить на фронте в Украине. Также оккупантов раздражает, что они не получают зарплату.

"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Пусть нам здесь делать, это мы так решили... Мы здесь уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили..." — рассказывает жене контрактник ЗС РФ.

Он добавил, что их подразделение несет большие потери, а что российское командование сильно "косячит".

А если контракты разорвать не получится, российские военные могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь. Телефоны горячей линии "Хочу жить": +380665803498 и +380931192984.

Напомним, что российский захватчик рассказывал о передислокации в Беларусь из Николаевского направления. Он пожаловался, что ВСУ уничтожили тысячи россиян и выходит напрасно, а теперь все оставили и просто отошли к Беларуси.

Читайте также: