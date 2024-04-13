Нехватка ракет Patriot и Iris-T: Подоляк рассказал, какая ситуация сейчас

РФ сражается против гражданского населения, и Запад должен в конце концов это понять.

ПВО Украины истощается концентрированными волнами российских бомбардировок, направленных на ее электростанции. Москва применяет новую тактику нападения с использованием до 10-12 ракет одновременно, минуя и без того растянутые системы Patriot и другие противоракетные щиты.

Об этом сказал советник ОПУ в интервью The Guardian.

"Система перегружена. Теперь мы должны понять, сможем ли сохранить ее работоспособность, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против ультразвуковых баллистических ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты", – констатировал он.

Украина срочно обращается за помощью к своим союзникам, продолжил Подоляк, чтобы лучше противостоять угрозе. Чиновник подчеркнул: несмотря на то, что у Киева еще не закончились американские ракеты ПВО Patriot и немецкие Iris-T, у него не хватает критически важных боеприпасов.

"Они, безусловно, в дефиците", — резюмировал советник ОПУ.

Ранее вопрос нехватки ракет для Patriot и Iris-T прокомментировали в ВСУ.

Читайте также: