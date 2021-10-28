Нехватку кислорода для больных можно и стоило предупредить – народный депутат

В Волынской области заранее просчитали потребность в кислороде и увеличили кислородное хранилище областной больницы с 2 до 22 тонн.

Недостаток кислорода для больных можно и стоило предупредить. Бездействие и неспособность правительства планировать жизнь страны привели к коллапсу в системе здравоохранения и угрозе жизни тысяч украинцев. Но в сильных общинах местные власти взяли ситуацию под контроль.Так прокомментировал ситуацию с потребностью кислорода в больницах лидер политической силы «ЗА БУДУЩЕЕ» Игорь Палица.

Он подчеркнул, что в Волынской области заранее просчитали потребность в кислороде и увеличили кислородное хранилище областной больницы с 2 до 22 тонн.

«Власть должна была спрогнозировать потребность в кислороде на период всплеска эпидемии осенью. Сегодняшняя новая волна пандемии не должна была стать сюрпризом, все европейские страны готовились к ней еще с июня. А что делало наше правительство? Еще два месяца назад главы облгосадминистраций должны были собрать всех представителей медицинских учреждений и спрогнозировать потребность в кислороде на осенний период. Но этого сделано не было. В результате сегодня кислород — это проблема №1. Правительство должно как можно быстрее провести переговоры с производителями кислорода и наладить непрерывные поставки в больницы даже в тех областях, которые не вошли в «красную зону», — акцентировал политик.

В то же время лидер партии «ЗА БУДУЩЕЕ» проинформировал, что критическая ситуация с кислородом наблюдается не во всех регионах Украины. «Сегодня потребность Луцка в кислороде составляет до шести тонн в сутки, хранилище приходится пополнять каждые пять дней. Но проблем с этим у них нет, потому что областной совет вместе с местными бизнесменами заранее просчитал потребности больниц и обеспечил их всем необходимым», — подчеркнул Палица.

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