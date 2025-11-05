Неисправная печь едва не стоила жизни двум людям: ГСЧС обратилось к украинцам

Угарный газ / © pixabay.com

В селе Космач Косовского района Ивано-Франковской области двое местных жителей — 1965 и 1974 г.р. — попали в больницу с отравлением угарным газом. Предварительно известно, что опасные пары накопились из-за неисправной печи в частном доме.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, их состояние оценивается как средней тяжести.

Спасатели отмечают: угарный газ не имеет запаха и цвета, но даже кратковременное вдыхание может быть смертельно опасным. Человек часто теряет сознание еще до того, как понимает, что отравился.

Специалисты советуют регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы, следить за исправностью печей, не оставлять отопительные приборы без присмотра и установить сигнализатор угарного газа — он может спасти жизнь.

