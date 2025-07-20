Беженцы на железнодорожной станции в Озерянах на Волыни (сейчас Ровенская область) / © zemfira.ru

Реклама

Летом 2025 г. исполняется 110 лет от массового изгнания украинского населения из Холмщины, Подляшья, Берестейщины, Волыни, Подолья и Галичины в глубь Российской империи.

Об этом пишет Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Явление получило название «беженство», но фактически это была депортация. Причиной изгнания украинцев и белорусов (а также частично поляков и литовцев) была российская политика выжженной земли во время Первой мировой войны. Русские превращали в пустыню те территории, которые могли занять германские и австро-венгерские войска.

Реклама

© Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Историк и краевед Станислав Цалик считает, что «беженство» могло охватить около 4 млн человек. Больность из них — украинцы.

© Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Польская писательница и журналистка Анета Примака-Онишк в своей книге «Беженство 1915. Забытые изгнанники» рассказывала об этой трегедии. Семья писательницы родом из-под Белостока, однако не идентифицировала себя ни украинцами, ни белорусами, а «тутэйшими», или просто православными.

По ее данным, из Гродненской губернии (частично территория украинского региона Подляшья) из двухмиллионного населения в глубь России выехали более 800 тысяч. Из некоторых уездов исчезают 80-90% населения. Безлюднеет и украинская Холмщина — оттуда выезжает около 300 тысяч человек, преимущественно украинцы.

© Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

В книге автор в частности вспоминает, что «беженство» было целенаправленной политикой имперской власти. Россияне еще тогда распространяли жуткие слухи, что немецкие солдаты насилуют «отрезают женщинам грудь» и бросают людей живьем в огонь. То есть, видим, что история о «распятом мальчике» не возникла на пустом месте — у россиян уже исторический опыт распространения подобных ИПСО.

Реклама

Важную роль в подстрекательстве к выезду играла Русская православная церковь. Именно ее попы агитировали селян покидать дома, жечь дома и выезжать куда глаза глядят.

В лагерях беженцев украинцы голодали, мерзли от холода, страдали от разных болезней.

Что интересно, католические ксендзы не так активно приобщались к агитации. Поэтому поляки значительно меньше выезжали, что привело к поразительным изменениям в этническом составе населения после Первой мировой войны. Многие украинцы так и остались во внутренних губерниях России, где были ассимилированы, и впервые на Холмщине стали преобладать поляки. «Беженство» повлекло за собой уменьшение удельного веса украинцев на западных украинских этнических землях.

© Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Другая страница беженства — выезд жителей Галиции (которая была в составе Австро-Венгрии) вслед за отступающими российскими войсками.

Реклама

Галичане боялись (и часто небезосновательно), что австрийцы и особенно венгры будут мстить им за любые контакты с россиянами.

«На одной ветке висел кусок перерезанной веревки, на которой недавно качался местный греко-католический священник, повешенный по доносу местного директора школы — поляка. Священника обвинили в том, что он был членом группы старорусов и во время русской оккупации правил службу за победу оружия русского православного царя. Это была ложь. Потому что в то время обвиняемого вообще в селе не было», — писал чешский писатель Ярослав Гашек в известной книге «Приключения бравого солдата Швейка».

Простые австрийцы и особенно венгры часто не понимали разницы между русинами (как тогда называли украинцев) и русскими, поэтому местное население Галиции было между двух огней.

«С территорий Западной Волыни, Холмщины, Подляшья, Брестской области выгнали украинцев, многие из которых не вернулись назад и были ассимилированы у россиян. А вернувшиеся думали что так можно будет и дальше, и когда в 1944 г. коммунистические власти объявили холмщакам и подлящукам, что будут их вывозить, многие наивно мыслили, что вернется, как и тогда», — пишет украинский историк Роман Кабачий.

Реклама

Напомним, что Верховная Рада признала депортированными украинцев, выселенных в течение 1944-1951 гг. из этнических украинских земель, которые отошли в Польшу.