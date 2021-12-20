Неизвестная женщина похитила вблизи школы: в Полтавской области разыскивают мальчика

Сейчас разыскивают автомобиль, в котором может находиться ребенок.
В Полтавской области жительница села Вишняки обратилась в полицию и сообщила об исчезновении ребенка.
Об этом говорится в полиции региона.
По ее словам, вблизи местного учебного заведения неизвестная женщина забрала ее внучка, 2012 года рождения, и уехала на автомобиле в неизвестном направлении.
По поручению руководства ГУНП Полтавщины на поиски ребенка ориентирован весь личный состав полиции области и предоставлена ориентировка коллегам из соседних областей.
Все, кто имеет информацию о местонахождении ребенка, просят сообщить по номеру 102.
Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, пропавшую почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.
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