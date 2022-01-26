Неизвестные хакеры совершили кибератаку на официальный сайт Украины

Сайт Ukraine.ua в течение нескольких часов был недоступен для пользователей.

Ночью 26 января была осуществлена кибератака на сайт Ukraine.ua – официальный портал о современной Украине для иностранных аудиторий.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Созданный украинским правительством в январе прошлого года официальный сайт Украины в результате хакерской атаки в течение нескольких часов был недоступен для пользователей.

Этот портал работает прежде всего для иностранных аудиторий, информация об Украине публикуется на семи языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в ночь на пятницу, 14 января, хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты. Неизвестные атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых подверглись вторжению.

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