Неизвестные курорты Украины: что посмотреть и где отдохнуть в живописных Залещиках (фото)

Добраться до Залещиков из Львова стоит до 200 грн.

Залещики – небольшой город в Тернопольской области (120 км от Тернополя), расположенный на берегу Днестра. Это туристическое место, славящееся выдающимися историко-архитектурными достопримечательностями и потрясающей природой. Здесь расположен Днестровский каньон – один из самых больших в Европе. Благодаря ему город похож на остров.

Сайт ТСН.ua рассказывает, как добраться, куда пойти, что посмотреть в Залещиках и сколько стоит остановиться в отеле.

Как добраться до Залещиков

Через Залещики пролегает стратегическая автодорога E85 (Брест – Одесса). Есть автобусное и железнодорожное сообщение с областями Украины, Польшей, Болгарией, Молдовой и другими странами.

Быстрее и дешевле всего добраться до Залещиков по железной дороге. Например, билет на поезд из Львова в Залещики стоит 187-280 грн. Добраться до Залещиков из Киева можно поездом Киев-Ворохта. Билет стоит от 254 (плацкарт) до 1629 грн (люкс).

В городе можно взять в аренду велосипед или просто гулять пешком.

Залещики на карте / Фото: Google Maps

Природа Залещиков

Залещики расположены в так называемом "теплом Подолье", где весна наступает на две недели раньше. Юг Тернопольской области – один из самых теплых регионов Украины.

Город укрылся в чаше глубокого каньона Днестра. Здесь река делает петлю почти на 180 градусов, огибая город. Поэтому издалека кажется, что город расположен на острове.

Залещики/Фото dnister.in.ua

Залещики известны своей потрясающей природой, включающей в себя Днестровский каньон. Он является одним из самых больших в Европе и признан национальным природным заповедником. Его стены высотой до 250 метров, водопады, многочисленные реки и озера делают место непревзойденным для активного отдыха и наблюдения за природой. По каньону регулярно проводят экскурсии для туристов.

Залещики/Фото: golos.com.ua

Еще одно известное место в Залещиках – урочище Червоное. Оттуда открываются панорамы на реку Днестр и город. Это уникальное геоморфологическое образование с природными комплексами, типичными для южной части Тернопольщины.

Урочище Красное/Фото: Rbrechko

Залещики также славятся своими парками. Прекрасным местом для отдыха является Центральный парк с несколькими водоемами и аллеями для прогулок. Местные жители и туристы наслаждаются там спокойствием и красотой природы.

Куда пойти в Залещиках

Самые известные достопримечательности Залещиков — Дендропарк, Старый парк и руины Червоногородского замка. Центр города туристы называют живым музеем архитектуры. Там расположен памятник архитектуры национального значения – дом Потоцких.

Залещики известны также своим римско-католическим костелом Святого Станислава, построенным в стиле барокко. Это одна из религиозных достопримечательностей города. Костел открыт для посещения в будние дни с 9:00 до 18:00.

Комплекс костела св. Станислава/Фото: Neovitaha777

Посетить в Залещиках также стоит:

Площадь рынок (центральная площадь)

Дворец Бруницких

Краеведческий музей

Панорама Залещиков

Пляж Солнечный

Отели в Залещиках

В Залещиках и окрестностях есть несколько прекрасных мест с бассейнами и СПА, где можно отдохнуть и расслабиться. В одном из популярных гостиниц стоимость двухместного номера (без завтрака) стартует от 500 грн за ночь. На территории отеля есть открытый бассейн.

Отель в Залещиках / Фото: booking.com

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