Неизвестные курорты Украины: что посмотреть и где отдохнуть в живописных Залещиках (фото)

Добраться до Залещиков из Львова стоит до 200 грн.
Залещики – небольшой город в Тернопольской области (120 км от Тернополя), расположенный на берегу Днестра. Это туристическое место, славящееся выдающимися историко-архитектурными достопримечательностями и потрясающей природой. Здесь расположен Днестровский каньон – один из самых больших в Европе. Благодаря ему город похож на остров.
Сайт ТСН.ua рассказывает, как добраться, куда пойти, что посмотреть в Залещиках и сколько стоит остановиться в отеле.
Как добраться до Залещиков
Через Залещики пролегает стратегическая автодорога E85 (Брест – Одесса). Есть автобусное и железнодорожное сообщение с областями Украины, Польшей, Болгарией, Молдовой и другими странами.
Быстрее и дешевле всего добраться до Залещиков по железной дороге. Например, билет на поезд из Львова в Залещики стоит 187-280 грн. Добраться до Залещиков из Киева можно поездом Киев-Ворохта. Билет стоит от 254 (плацкарт) до 1629 грн (люкс).
В городе можно взять в аренду велосипед или просто гулять пешком.
Природа Залещиков
Залещики расположены в так называемом "теплом Подолье", где весна наступает на две недели раньше. Юг Тернопольской области – один из самых теплых регионов Украины.
Город укрылся в чаше глубокого каньона Днестра. Здесь река делает петлю почти на 180 градусов, огибая город. Поэтому издалека кажется, что город расположен на острове.
Залещики известны своей потрясающей природой, включающей в себя Днестровский каньон. Он является одним из самых больших в Европе и признан национальным природным заповедником. Его стены высотой до 250 метров, водопады, многочисленные реки и озера делают место непревзойденным для активного отдыха и наблюдения за природой. По каньону регулярно проводят экскурсии для туристов.
Еще одно известное место в Залещиках – урочище Червоное. Оттуда открываются панорамы на реку Днестр и город. Это уникальное геоморфологическое образование с природными комплексами, типичными для южной части Тернопольщины.
Залещики также славятся своими парками. Прекрасным местом для отдыха является Центральный парк с несколькими водоемами и аллеями для прогулок. Местные жители и туристы наслаждаются там спокойствием и красотой природы.
Куда пойти в Залещиках
Самые известные достопримечательности Залещиков — Дендропарк, Старый парк и руины Червоногородского замка. Центр города туристы называют живым музеем архитектуры. Там расположен памятник архитектуры национального значения – дом Потоцких.
Залещики известны также своим римско-католическим костелом Святого Станислава, построенным в стиле барокко. Это одна из религиозных достопримечательностей города. Костел открыт для посещения в будние дни с 9:00 до 18:00.
Посетить в Залещиках также стоит:
- Площадь рынок (центральная площадь)
- Дворец Бруницких
- Краеведческий музей
- Панорама Залещиков
- Пляж Солнечный
Отели в Залещиках
В Залещиках и окрестностях есть несколько прекрасных мест с бассейнами и СПА, где можно отдохнуть и расслабиться. В одном из популярных гостиниц стоимость двухместного номера (без завтрака) стартует от 500 грн за ночь. На территории отеля есть открытый бассейн.
Недавно мы писали, что Закарпатье – это идеальное место для летнего отдыха. Здесь так много популярных курортов, что несложно и растеряться, выбирая то или иное направление. Читайте о небольшой деревне Солочин, на которую однозначно стоит обратить внимание.
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