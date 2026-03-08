ТСН в социальных сетях

Украина
2377
1 мин

Неизвестные на машинах догнали бусик ТЦК, чтобы "освободить" мобилизованного: чем закончилось

В результате нападения один военнослужащий получил травму головы, а другой — ссадины на предплечье и лице.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Военнослужащие ТЦК

Военнослужащие ТЦК / © Цензор.нет

В воскресенье, 8 марта, на служебный бусик ТЦК, в котором находился военнообязанный, было совершено нападение на автодороге возле села Озеро на Волыни.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

«Около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство. В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет», — говорится в сообщении.

После этого, как утверждают в ТЦК, неизвестные лица, которые были в автомобилях, применили силу к военнослужащим, разбили стекло автомобиля и силой освободили военнообязанного, которого доставляли в ТЦК.

В ведомстве сообщили, что в результате этого нападения один военнослужащий получил травму головы, а другой — ссадины на предплечье и лице.

По информации областного ТЦК, мужчина, которого отбили во время нападения на служебный автомобиль, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу.

«Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в городе Днепре военнослужащий ТЦК получил ножевое ранение во время проверки учетно-военных документов.

