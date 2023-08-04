Неизвестные расстреляли гнездо с аистами в Хмельнитчине: что с птицами (фото)

Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.
В Хмельнитчине в селе Новоселица неизвестные расстреляли гнездо с аистами, в результате чего у одной птицы медики диагностировали открытый перелом крыла.
Об этом сообщили активисты на Facebook-странице "Екозахист Старокостянтинів".
"В сесе Новоселица Староконстантиновской громады было расстреляно гнездо семьи аистов. В гнезде была пара птиц и двое их деток. Малышей ни живых, ни мертвых не нашли, одна птичка ранена, в гнезде одна неповреждена", — говорится в сообщении.
Раненого аиста отвезли в больницу, где медики обнаружили у птицы открытый перелом крыла. Аисту провели операцию.
Местные жители рассказали, что слышали шум мотоцикла, мужской смех, а затем выстрелы.
"Когда люди вышли из домов, то поняли, по ком выродки стреляли. Была вызвана полиция, хмельницкое телевидение и наша организация", – сообщили активисты.
Полиция открыла дело
На инцидент отреагировала полиция Хмельницкой области. Там сообщили, что на Староконстантиновщине правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.
Правоохранители уточнили, что в одном из сел Миролюбненской территориальной громады неизвестные подстрелили аиста, который находился в гнезде на электроопоре.
"В настоящее время правоохранители работают над установлением лиц, причастных к данному событию и выяснением всех обстоятельств", – проинформировали в областной полиции.
Напомним, ранее на Хмельнитчине разразился еще один скандал из-за жестокого обращения с животным: в селе Антонины местный житель привязал беременную корову соседей к трактору и разогнал его на полную скорость. Животное получило серьезные ранения, но его удалось спасти. Владелицы коровы говорят, что их сосед "так удовлетворяет свои сексуальные потребности".
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