Неизвестные расстреляли гнездо с аистами в Хмельнитчине: что с птицами (фото)

В Хмельнитчине в селе Новоселица неизвестные расстреляли гнездо с аистами, в результате чего у одной птицы медики диагностировали открытый перелом крыла.

Об этом сообщили активисты на Facebook-странице "Екозахист Старокостянтинів".

"В сесе Новоселица Староконстантиновской громады было расстреляно гнездо семьи аистов. В гнезде была пара птиц и двое их деток. Малышей ни живых, ни мертвых не нашли, одна птичка ранена, в гнезде одна неповреждена", — говорится в сообщении.

Также читайте В Вороньковской громаде на Киевщине проведут эвтаназию бродячих собак и кошек: что известно

Раненого аиста отвезли в больницу, где медики обнаружили у птицы открытый перелом крыла. Аисту провели операцию.

Местные жители рассказали, что слышали шум мотоцикла, мужской смех, а затем выстрелы.

"Когда люди вышли из домов, то поняли, по ком выродки стреляли. Была вызвана полиция, хмельницкое телевидение и наша организация", – сообщили активисты.

На Хмельнитчине неизвестные ранили аиста, расстреляв гнездо с птицами/Фото: Facebook-страница "Екозахист Старокостянтинів"

На Хмельнитчине неизвестные ранили аиста, расстреляв гнездо с птицами/Фото: Facebook-страница "Екозахист Старокостянтинів"

Полиция открыла дело

На инцидент отреагировала полиция Хмельницкой области. Там сообщили, что на Староконстантиновщине правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

Правоохранители уточнили, что в одном из сел Миролюбненской территориальной громады неизвестные подстрелили аиста, который находился в гнезде на электроопоре.

"В настоящее время правоохранители работают над установлением лиц, причастных к данному событию и выяснением всех обстоятельств", – проинформировали в областной полиции.

Напомним, ранее на Хмельнитчине разразился еще один скандал из-за жестокого обращения с животным: в селе Антонины местный житель привязал беременную корову соседей к трактору и разогнал его на полную скорость. Животное получило серьезные ранения, но его удалось спасти. Владелицы коровы говорят, что их сосед "так удовлетворяет свои сексуальные потребности".

Читайте также: