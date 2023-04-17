Неизвестные угрожают сжечь дом маме украинского бойца ЛГБТ+: "Чтобы не позорил ВСУ"

Неизвестные угрожают сжечь дом матери украинского военного, участника ЛГБТ+ сообщества бойцов Павла Лагойды, пока защитник воюет на фронте.

Об этом сообщил сам Лагойда написал в сети и заявили в ОО "Украинские ЛГБТ+ военные за равные права".

"Мне звонила мама, сказала, что ей звонил какой-то неизвестный номер с угрозами, что сожжет дом, если я не перестану заниматься тем, чем занимаюсь, и чтобы не позорил ВСУ!" – говорится в сообщении бойца в соцсети.

Позже в дому, где проживает мама Павла, подъехал автомобиль, из которого неизвестные фотографировали здание.

"Благо, на улице была мама, выпустила собаку и она водителя испугала!" – добавил Лагойда.

"Сказать, что я переживаю за ее безопасность, – это ничего не сказать! Мама будет обращаться в полицию и писать заявление!" – сообщил военный.

Комментируя инцидент, в общественной организации подчеркнули, что нападение и угрозы в тылу на ближайших родных военных из-за их активистской правозащитной деятельности в гражданской жизни являются весомо отягощающими обстоятельствами и так тяжкого преступления.

"В этом случае — это еще и прямая работа на Россию, или след ее агентуры", — отметили в ГО.

"Любые нападения на активистов, создающих позитивный имидж развития демократии в Украине за рубежом (о Павле недавно писало издание the Economist), их дискриминация, угрозы и унижения, являются российскими диверсиями и подрывной деятельностью против государства Украины, ее народа во время войны", – говорится в заявлении организации.

Там призвали соответствующие украинские службы безопасности принять оперативные меры по поводу угроз родным украинского военного.

Напомним, в начале марта в Верховную Раду был внесен законопроект о гражданских партнерствах, который позволит регистрировать однополые партнерства. В общем, регистрируемые партнерства – это новый институт для тех, кто не может или не хочет вступать в брак. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

Заметим, что против создания в Украине института "регистрированного партнерства" выступили священнослужители ПЦУ.

Однако народная депутат из фракции "Голос" Инна Совсун сообщила, что из Рады не отзовут соответствующий законопроект из-за негативной реакции и осуждения Синода ПЦУ.

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