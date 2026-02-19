- Дата публикации
На Буковине неизвестный бросил гранату в авто полиции — ранены правоохранители
В Сторожинце неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно гранату, в сторону служебного авто полиции. Ранены двое правоохранителей, продолжается спецоперация.
В городе Сторожинец Черновицкого района вечером 19 февраля произошел взрыв, в результате которого пострадали двое полицейских. В населенном пункте введена специальная полицейская операция.
Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
«Сегодня в 22:50 в городе Сторожинец Черновицкого района неизвестное бросило взрывное устройство, предположительно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции», — сообщили правоохранители.
В результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии уточняется.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и другие экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных.
