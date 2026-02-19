ТСН в социальных сетях

Украина
157
1 мин

На Буковине неизвестный бросил гранату в авто полиции — ранены правоохранители

В Сторожинце неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно гранату, в сторону служебного авто полиции. Ранены двое правоохранителей, продолжается спецоперация.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Фото иллюстративное / © Getty Images

В городе Сторожинец Черновицкого района вечером 19 февраля произошел взрыв, в результате которого пострадали двое полицейских. В населенном пункте введена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

«Сегодня в 22:50 в городе Сторожинец Черновицкого района неизвестное бросило взрывное устройство, предположительно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции», — сообщили правоохранители.

В результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и другие экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных.

Напомним, в Мукачево полицейские задержали парня, который угрожал сверстникам самодельным ножом. Это произошло в одном из лицеев города: 17-летний ученик заведения, демонстрируя агрессивное поведение, угрожал другим лицеистам предметом, похожим на нож.

Ранее глава Нацполиции шокировал деталями убийства полицейских в Черкасской области.

157
