Неизвестный с бритвой напал на студентку в туалете университета во Львове: как все закончилось (фото)

Во вторник, 5 марта, около 16.00 в уборной Львовского национального университета имени Ивана Франко неизвестный мужчина напал на 20-летнюю студентку. Угрожая опасной бритвой, он схватил девушку за шею и нанес ей телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

На крики жертвы о помощи отреагировал 20-летний студент университета, который проходил мимо туалета. Он попытался задержать нападающего, однако тому удалось выбежать из помещения.

На улице Гнатюка вблизи университета беглец напал на другую женщину – 45-летнюю работницу одного из магазинов. Он схватил жертву за шею и угрожал ей бритвой.

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На этот раз студенту, преследовавшему беглеца, удалось задержать его. С помощью прохожих, сообщивших о происшествии на оперативную линию 102, он удерживал злоумышленника до приезда правоохранителей.

Личность нападающего установлена – им оказался житель Львова в возрасте 39 лет. Его задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Полиция Львовщины выразила благодарность студенту, проявившему мужество, смелость и решительность при задержании вооруженного злоумышленника.

Напомним, в поселке Щирец, близ Львова, мужчина облил кислотой свою бывшую сожительницу. Из-за этого его приговорили к 5 годам лишения свободы.

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