Неизвестный в военной форме стрелял из автомата в жилом районе Харькова: видео

Мужчина в военной форме устроил стрельбу в Харькове / © скриншот с видео

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В субботу, 31 мая, в Харькове неизвестный мужчина в военной форме открыл стрельбу в жилом районе города.

Видео этого инцидента опубликовали в местных Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина ведет себя неадекватно, размахивая автоматом. На спине у него военный рюкзак.

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Очевидцы сообщили, что неизвестный стрелял в воздух из автоматического оружия вблизи жилого дома на проспекте Победы. По словам свидетелей, также прогремел взрыв.

Дата публикации 19:48, 31.05.25 Количество просмотров 12 В Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу из автомата в жилом районе

На место происшествия вызвали полицию.

«Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя. Несмотря на требования сдаться, мужчина отказался. Злоумышленник был задержан силами спецназа с применением спецсредств и оружия», — сообщили в полиции Харьковской области.

Подробностей о личности задержанного и то, в каком он состоянии, в полиции не разглашают.

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«Никто из гражданских или полицейских не пострадал. Операция завершена в 17:45. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 [хулиганство с применением огнестрельного оружия] Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харькове мобилизованный военный открыл огонь из пневматического пистолета по подросткам, которые якобы называли его работником ТЦК.