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- Украина
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Неизвестный в военной форме стрелял из автомата в жилом районе Харькова: видео
Злоумышленник был задержан силами спецназа с применением спецсредств и оружия.
В субботу, 31 мая, в Харькове неизвестный мужчина в военной форме открыл стрельбу в жилом районе города.
Видео этого инцидента опубликовали в местных Telegram-каналах.
На опубликованных кадрах видно, что мужчина ведет себя неадекватно, размахивая автоматом. На спине у него военный рюкзак.
Очевидцы сообщили, что неизвестный стрелял в воздух из автоматического оружия вблизи жилого дома на проспекте Победы. По словам свидетелей, также прогремел взрыв.
На место происшествия вызвали полицию.
«Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя. Несмотря на требования сдаться, мужчина отказался. Злоумышленник был задержан силами спецназа с применением спецсредств и оружия», — сообщили в полиции Харьковской области.
Подробностей о личности задержанного и то, в каком он состоянии, в полиции не разглашают.
«Никто из гражданских или полицейских не пострадал. Операция завершена в 17:45. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 [хулиганство с применением огнестрельного оружия] Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Харькове мобилизованный военный открыл огонь из пневматического пистолета по подросткам, которые якобы называли его работником ТЦК.