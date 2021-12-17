Некачественные катера "Кентавр": ДБР вручило подозрение экс-начальнику военного представительства Минобороны

Экс-начальнику в случае доказательства его вины грозит до 10 лет тюрьмы.
Следователи Государственного бюро расследований 17 декабря 2021 сообщили о подозрении экс-начальнику военного представительства Министерства обороны Украины. Его подозревают в поставке некачественной техники в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает пресс-центр ДБР.
Следователи установили, что эксчиновник в сговоре с руководством ЧАО "Завод "Кузница на Рыболовном" подделал и издал официальные документы, согласно которым окончательный сборник двух десантных катеров "Кентавр" с проведением испытаний их ходовых характеристик считаются завершенными. Отмечают, что бывший чиновник знал то, что указанные испытания не проводились вообще и что проект этих катеров не отвечал требованиям, предъявляемым Минобороны.
"Должностное лицо знало, что проект этих катеров не отвечал требованиям, которые предъявлялись заказчиком — Минобороны, а именно в части показателей водоизмещения, осадки, максимальной скорости хода и высоты надводного борта", — говорится в сообщении правоохранителей.
Отмечается, из-за ошибок при разработке проекта и некорректных решений была изготовлена некачественная продукция от завода, которая не должна была быть принята.
"Таким образом, экс-чиновник подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины), а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", — подчеркнули в ДБР.
Экс-начальнику в случае доказательства его вины грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Напомним:
- 2 июля 2021 года работники ДБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузница на Рыболовском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники МОУ.
- Чиновников подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества.
- 5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.
- 7 июля Печерский суд избрал аналогичную меру пресечения председателю правления ЧАО "Кузница на Рыболовном". 8 июля суд избрал меру пресечения еще одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 475 млн гривен.
- 12 июля Печерский суд избрал меру пресечения уже четвертому подозреваемому по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники. Экс-замминистра обороны Игорь Павловский был взят под стражу с возможностью внесения залога.