Некачественные катера "Кентавр": ДБР вручило подозрение экс-начальнику военного представительства Минобороны

Экс-начальнику в случае доказательства его вины грозит до 10 лет тюрьмы.

Следователи Государственного бюро расследований 17 декабря 2021 сообщили о подозрении экс-начальнику военного представительства Министерства обороны Украины. Его подозревают в поставке некачественной техники в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ДБР.

Следователи установили, что эксчиновник в сговоре с руководством ЧАО "Завод "Кузница на Рыболовном" подделал и издал официальные документы, согласно которым окончательный сборник двух десантных катеров "Кентавр" с проведением испытаний их ходовых характеристик считаются завершенными. Отмечают, что бывший чиновник знал то, что указанные испытания не проводились вообще и что проект этих катеров не отвечал требованиям, предъявляемым Минобороны.

"Должностное лицо знало, что проект этих катеров не отвечал требованиям, которые предъявлялись заказчиком — Минобороны, а именно в части показателей водоизмещения, осадки, максимальной скорости хода и высоты надводного борта", — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, из-за ошибок при разработке проекта и некорректных решений была изготовлена некачественная продукция от завода, которая не должна была быть принята.

"Таким образом, экс-чиновник подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины), а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", — подчеркнули в ДБР.

Экс-начальнику в случае доказательства его вины грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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