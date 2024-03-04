"Некогда сидеть дома": в Минобороны назвали "трагедией" ситуацию с лицами призывного возраста

Алексей Бежевец также отметил, что "кроме нехватки боеприпасов, оружия, снарядов и так далее, у нас не хватает личного состава, это трагедия".
У военнообязанных во время мобилизации в Украине не осталось времени сидеть дома, ведь вполне возможно, что россияне в скором времени подойдут гораздо ближе, если их никто не остановит.
Об этом заявил советник Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец в комментарии The Washington Post.
Как сказал Бежевец, гражданские лица боевого возраста должны смириться с тем, что "некогда сидеть дома".
"Вполне возможно, что россияне в скором времени подойдут гораздо ближе, если их никто не остановит", – сказал он.
Напомним, украинский премьер сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от военной службы по мобилизации.
А накануне заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин призвал украинцев мобилизоваться, совместно работать на победу и рассчитывать исключительно на себя, а не на Запад.
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