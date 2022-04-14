Некому даже заступать в караул: в РФ военные после разговоров с коллегами, которых потрепали в Украине, массово пишут рапорты на увольнение

Некому даже заступать в караул: в РФ военные после разговоров с коллегами, которых потрепали в Украине, массово пишут рапорты на увольнение

Военнослужащие РФ отказываются от участия в "спецоперации" и пишут рапорты на увольнение.

Все больше военнослужащих РФ отказываются участвовать в войне на Украине. В общем, такое решение они принимают после общения с вернувшимися оттуда коллегами.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

"Военнослужащие 39 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 35390, Южно-Сахалинск), оставшиеся в пункте постоянной дислокации, после общения с товарищами, участвовавшими в специальной военной операции по защите Донбасса, отказываются ехать воевать в Украину.

Кроме этого, военнослужащие в Хабаровском крае массово отказываются от участия в "спецоперации" и пишут рапорты на увольнение с военной службы", — сообщил Цымбалюк.

Он добавил, что в некоторых воинских частях не хватает минимального количества личного состава для несения службы в посуточном наряде и карауле.

Напомним, что ВСУ "проредили" российский СОБР. Из 50 военнослужащих отряда, в живых остались только 6 человек, остальные погибли.