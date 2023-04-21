Некоторые деревья нельзя обрезать весной ни в коем случае: какие и почему

С наступлением весны, когда пробуждается природа, мы начинаем ухаживать за кустарником, деревьями и растениями в саду. Какие деревья не стоит обрезать, чтобы не навредить читайте в материале ТСН.ua.

Какие деревья нельзя обрезать весной

Пока на веточках не появились листья, не производят обрезку слив, вишен, черешней, персика, алычи, миндаля и абрикоса. Эти плодовые деревья можно обрезать только тогда, когда они вышли из состояния покоя. Если же не прислушаться к этому совету – повредите.

Специалисты советуют проводить обрезку только после окончания периода вегетации, но до начала набухания почек. Вообще лучше делать это осенью, а не весной.

Также следует обратить внимание на то, где располагаются плодовые почки на деревьях. К примеру, обрезать вишни не рекомендовано, ведь почки у них расположены на кончиках веток. А вот черешню, персик, абрикос можно обрезать после окончания вегетации. Они растут достаточно быстро, поэтому их рекомендуется регулярно укорачивать, иначе будет мало урожая. Также обрезают и высокорослые яблони.

Подрезка верхушек плодовых деревьев: можно ли это делать

Даже если плодовые деревья были взорваны осенью, первую обрезку проводят именно весной. Укорачиваются, как правило, скелетные ветви, а уже потом формируют верхушку. Мощные ветки советуют обрезать на 1/3, слабые – на 1/2, а ненужные – на кольцо. У молодых деревьев в первые годы после высадки необходимо убирать вертикальные ветки.

Обрезку нужно начинать с летних сортов, постепенно переходя к позднеспелым.

Когда нельзя обрезать яблоню и почему

Время для санитарного ухода за яблонями – осень. Обрезку садоводы проводят после начала ноября, но до первых заморозков. Это нужно, чтобы срезы успели зажить и поступить в зиму подготовленными. А вот весенняя обрезка может только навредить деревьям.

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