Некоторые добровольцы на контракт для 18-24-летних получают отказ: какая причина

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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При подписании специального контракта с ВСУ для 18-24-летних кандидаты проходят отбор, после которого некоторые добровольцы получают отказ.

Об этом сообщила офицер отделения дистанционного найма, соцсетей и взаимодействия со СМИ 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ младший лейтенант Алла Пунько на пресс-конференции в Укринформе.

«Критерии отбора: соответствующий возраст от 18 до 24 лет включительно, также пригодность, удостоверенная военно-врачебной комиссией, прохождение психологического отбора и отсутствие судимостей у кандидатов… Также могут отказать непосредственно в части, если кандидат не отвечает занимаемой должности», — пояснила она.

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По ее словам, в настоящее время около 5% кандидатов получили отказ из-за того, что они не прошли психологический отбор или военно-врачебную комиссию.

Алла Пунько добавила, что по этому контракту предусмотрен перечень военных специальностей: стрелок, гранатометчик, разведчик и смежные к ним.

«Рекруты могут выбирать только среди этих [должностей]. Больше всего пользуются спросом должности разведчика и стрелка», — сообщила она.

Напомним, в украинской армии расширен перечень бригад, которые будут набирать на военную службу по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.