Крымский мост / © Служба безопасности Украины

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В Сети распространяют фотографии повреждений Крымского моста, якобы сделанные вплотную к эпицентру попадания. Однако эти изображения созданы с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает издание «Новини.LIVE».

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Фото после атаки Крымского моста

По информации источника, фейковые изображения, которые тиражируют Telegram-каналы, сгенерированы на основе реальной фотографии 2022 года.

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На оригинальном снимке зафиксированы последствия удара по переправе.

Фото после атаки Крымского моста / © Новини.LIVE

Авторы подделки отредактировали архивное фото поврежденного дорожного полотна, пририсовав на нем большее количество обломков.

Фото после атаки Крымского моста / © Новини.LIVE

Кроме того, указывается на фактическое несоответствие: в 2022 году попадание пришлось в другой участок сооружения, расположенный ниже.

Атака на Крымский мост — последние новости

Напомним, удары Сил обороны Украины по Крымскому мосту 16 и 17 ноября могут существенно усложнить поставки российских войск на юге.

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После атаки на Крымский мост обрушилась в воду арка автомобильной части. По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о повторной атаке на Крымский мост и приостановлении движения транспорта. Местные паблики сообщают о возможной деформации конструкций переправы.

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