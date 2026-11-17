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- Украина
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Некоторые фото поврежденного Крымского моста оказались фейком: что не так
Поддельные фотографии Крымского моста массово распространяются в Telegram.
В Сети распространяют фотографии повреждений Крымского моста, якобы сделанные вплотную к эпицентру попадания. Однако эти изображения созданы с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает издание «Новини.LIVE».
Фото после атаки Крымского моста
По информации источника, фейковые изображения, которые тиражируют Telegram-каналы, сгенерированы на основе реальной фотографии 2022 года.
На оригинальном снимке зафиксированы последствия удара по переправе.
Авторы подделки отредактировали архивное фото поврежденного дорожного полотна, пририсовав на нем большее количество обломков.
Кроме того, указывается на фактическое несоответствие: в 2022 году попадание пришлось в другой участок сооружения, расположенный ниже.
Атака на Крымский мост — последние новости
Напомним, удары Сил обороны Украины по Крымскому мосту 16 и 17 ноября могут существенно усложнить поставки российских войск на юге.
После атаки на Крымский мост обрушилась в воду арка автомобильной части. По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о повторной атаке на Крымский мост и приостановлении движения транспорта. Местные паблики сообщают о возможной деформации конструкций переправы.