Некоторые клиенты "Ощадбанка" не могут получить пенсии: какая причина и что делать

Ощадбанк

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Некоторые находящиеся за рубежом клиенты госфинучреждения «Ощадбанк» потеряли доступ к мобильному приложению и учетной записи веббанкинга и не могут его восстановить, а для возможности пользования пенсионными выплатами требуется личное прибытие в банковское отделение. Известно, какие варианты действий для решения соответствующей проблемы.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банков, пишут Новости.LIVE.

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Проблемы с доступом к приложению «Ощадбанка»

О появлении проблем с доступом к мобильному приложению рассказал один из клиентов «Сбербанка». Как следует из комментария, мужчина, находясь за границей, потерял физическую карточку и по неизвестным причинам была заблокирована возможность входа в приложение. Все это невозможно доступ к пенсионным средствам.

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По словам клиента, операторы отказали в дистанционном обновлении. В этой связи просит предоставить рекомендации, как действовать в такой ситуации, чтобы восстановить вход в аккаунт и была возможность выпустить цифровую карту.

«Я нахожусь в Германии, являюсь пенсионером и получаю пенсию на счет в „Ощадбанке“. Физическая карта потеряна, доступа к приложению „Мобильный Ощад“ нет. Приложение „Дія“ не работает… Обратилось в поддержку по веб-звонку, но операторы отказали в дистанционном восстановлении доступа и отправляют в Украину. Приехать в Украину сейчас нет финансовой и физической возможности», — говорится в обращении.

Как действовать в случае блокировки аккаунта в «Ощадбанке»

Как пишут Новости.LIVE, согласно правилам банка, для отдельных категорий клиентов (в частности, пенсионеров-ВПЛ) нужна ежегодная физическая или электронная идентификация. При игнорировании соответствующего требования доступ к мобильному приложению ограничивают. Процедуру можно пройти дистанционно, лично в отделении или отправкой письма в адрес ПФУ через дипломатическое учреждение.

Причины блокировки и способы восстановления доступа к приложению можно уточнить, обратившись в контактный центр банка.

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Из-за границы с банком это можно сделать следующим образом:

по номеру телефона: 0442478418;

через веб-вызов/вызов через Viber.

Также можно оформить нотариальную доверенность, с которой доверенное лицо может прийти в «Ощадбанк» и осуществить перевыпуск карты без собственника. После этого ее можно передать почтовым отправлением по адресу пребывания.

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