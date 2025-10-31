- Дата публикации
Некоторые командиры "отпускают" мобилизованных в СОЧ за неимением мотивации: адвокат объяснил детали
Адвокат Олег Леонтьев предлагает немедленно установить фиксированный срок службы и вернуть военную юстицию для борьбы с беспорядком.
Некоторые командиры «отпускают» мобилизованных в СЗОЧ из-за отсутствия мотивации.
Об этом заявил военный адвокат Олег Леонтьев в эфире «Ранок.LIVE».
Адвокат подчеркнул, что ситуацию с беспорядком и насильственной мобилизацией можно сдвинуть с места, если ввести хотя бы несколько решений немедленно.
«Прежде всего, это срок прохождения военной службы. […] Если люди видят временную перспективу — они свободнее могут инициативно сами, согласно мобилизации, идти воевать», — сказал Леонтьев.
Юрист отметил, что некоторые командиры сами отпускают людей, которые не хотят служить, потому что не видят смысла тратить на них ресурсы.
«Командиры сразу спрашивают: „Вы будете служить или идете в СОЧ?“ Если они говорят, что идут в СОЧ, некоторые командиры их отпускают. Почему? Потому что они говорят: „Идите на все четыре стороны, я не хочу на вас тратить время“, — объяснил адвокат.
Леонтьев подчеркнул, что юристы, судьи и некоторые нардепы уже поддерживают возвращение военной юстиции. В обществе тоже растет запрос на профессиональный и справедливый контроль в военной сфере.
«Те люди… которые понимают армейский порядок, были заменены на случайных людей, которые вообще не понимают, что такое армия и не понимают, какие там есть взаимоотношения. Те, кто не понимает, как живет эта структура, не могут навести там порядок», — резюмировал юрист.
Напомним, в Украине стремительно возросло количество уголовных дел в отношении СОЧ. Речь идет о цифре, близкой к 300 тысячам. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом.
«Эти люди едут на учебу, а дальше они идут в СОЧ огромным количеством. Мы не знаем точной статистики, сколько из них действительно прибывает на фронт», — отметил нардеп Алексей Гончаренко.