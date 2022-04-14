Некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения: какие документы для этого нужны? / Associated Press

Некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения: перечень необходимых документов

Некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения: перечень необходимых документов

Некоторые категории мужчин могут уехать за границу даже во время действия военного положения. Какие документы для этого нужны – читайте в материале ТСН.ua.

Мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) запрещено пересекать границу и уезжать в другие страны во время действия военного положения. Однако некоторые исключения из этого правила все же существуют. В Министерстве социальной политики рассказали, какие категории мужчин могут уехать за границу и какие документы им для этого нужны.

Перечень документов, которые могут служить основанием для пересечения границы мужчинами

В первую очередь, выезжать в другие страны во время военного положения имеют право мужчины призывного возраста, на содержании которых находятся трое или более несовершеннолетних детей. Чтобы пересечь границу, им нужно иметь следующие документы :

свидетельство о рождении (каждого ребенка);

свидетельство о регистрации брака с матерью/матерями детей (или решение суда о расторжении брака – в этом случае также нужно подать решение органу опеки и попечительства о том, что именно с мужем проживают малолетние дети, или соответствующий договор между родителями);

удостоверение родителей многодетной семьи.

Также выехать за границу могут мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка /детей. В этом случае нужны следующие документы :

Также читайте В Японии утвердили выплаты украинским беженцам: кто и сколько получит

свидетельство о рождении;

свидетельство о смерти матери ребенка/детей или решение суда о лишении его родительских прав/признании его без вести отсутствующим, или решение суда об определении места жительства ребенка с отцом.

Позволяют уехать также опекунам, приемным родителям, попечителям, родителям-воспитателям, которые содержат несовершеннолетнего ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки. Здесь нужно подать следующие документы :

свидетельство о рождении ребенка;

письменное согласование органа опеки (областной администрации) на выезд с указанием страны, где будет находиться ребенок;

определенный перечень бумаг в зависимости от того, является ли мужчина опекуном, воспитателем или приемным отцом.

Отец, опекун, приемный родитель, родитель-воспитатель, воспитатель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет может пересечь границу (даже вместе с женой) при наличии таких документов :

свидетельство о рождении ребенка;

удостоверение, подтверждающее факт назначения социальной помощи, в котором есть отметка "ребенок с инвалидностью" (или другой документ, подтверждающий этот факт);

решение об установлении попечительства или опеки;

письменное согласование органа опеки и попечительства (областной военной администрации) на выезд с указанием страны, где будет находиться ребенок.

Мужчина, удерживающий совершеннолетнего ребенка с инвалидностью или определенными заболеваниями, также может пересечь границу, но ему нужно показать следующие документы :

свидетельство о рождении ребенка;

удостоверение, подтверждающее инвалидность или определенные заболевания у совершеннолетнего ребенка.

Кто еще из мужчин призывного возраста имеет право пересечь границу в войну?

Мужчины с инвалидностью могут выехать за границу во время военного положения, если подадут следующие документы :

справка к акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма No 157-1/о);

или пенсионное удостоверение (справка о получении льгот, удостоверение, подтверждающее инвалидность).

Также имеют право уехать :

мужчины, которые постоянно ухаживают за больным ребенком, женой, родителями, родителями жены (необходим вывод врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода);

мужчины, у которых жена/родители/родители жены относятся к числу лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I-II группы или лицами, нуждающимися в постоянном уходе за заключением врачебной комиссии учреждения здравоохранения (и нет других людей, которые могут ухаживать за ними);

работники определенных заведений, в частности, домов-интернатов для пожилых людей и т.п., которые осуществляют постоянный уход.

По ссылке Министерства социальной политики можно найти перечень необходимых документов для этих групп.