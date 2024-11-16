"Некоторые нормы нужно корректировать": Зеленский о мобилизации и бронировании

По его словам, все трудные вопросы не решал один закон.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил действие закона о мобилизации, с момента вступления которого в эти дни проходит пол года.

Об этом глава государства заявил в интервью "Украинскому радио".

Он признал, что некоторые нормы закона о мобилизации нужно корректировать

"Есть разные стороны этого закона. Знаете, жизнь и бумага… Хотя так нельзя, наверное, говорить о законах, но в реальности все немного по-другому. Законы есть для того, чтобы жить по правилам. Но если те или иные нормы законодательства не поддержаны обществом, прежде всего — представителями нашей армии, то некоторые вещи надо немного корректировать", — отметил президент.

По его словам, согласно докладам главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба, министра обороны, есть вещи, которые они "должны уладить", а есть вещи, которые "идут, как и были запланированы".

"Война – это вызов, мобилизация – это вызов, бронирование – это вызов. Надо найти баланс, чтобы не потерять единство в армии и в обществе. Непростая задача. Потому что иногда связь между людьми, институциями – потеряна. И в такие вопиющие моменты, кризисные, конечно я должен включаться. Я это делаю. Не потерять связь между воином и гражданином в тылу", – говорит Зеленский.

Еще одним вызовом он назвал, как не потерять единство украинцев, которые по разным причинам находятся за границей.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал слова секретаря СНБО Александра Литвиненко о необходимости мобилизации еще 160 тысяч человек.

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