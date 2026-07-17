Некоторые области пойдут под воду: метеорологи бьют тревогу из-за резкого изменения погоды на выходных

Грозы и полные зэкают на ряде областей Украины в эти выходные / © Pixabay

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В Украине объявили штормовое предупреждение и первый (желтый) уровень опасности в субботу, 18 июля. Сложные погодные условия могут доставить хлопот транспортникам, энергетикам и коммунальщикам.

Об опасных гидрологических и метеорологических явлениях предупредили в Укргидрометцентре.

Грозы, град и подтопление: где объявлен желтый уровень опасности

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за резкого ухудшения погодных условий. Днем 18 июля большинство западных областей покроют мощные грозы, а в отдельных районах ожидается град и шквалы ветра скоростью 15-20 метров в секунду. Такие метеорологические явления могут привести к серьезным осложнениям в движении транспорта, а также нарушить стабильную работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

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Следом за штормом придет и опасность подтоплений. Во второй половине суток 18 июля, а также в течение 19-20 июля специалисты прогнозируют ощутимое повышение уровня воды. В частности, на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях вода поднимется на 0,3-1,0 метра. Тем временем на левых притоках Днестра, которые протекают в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой, ожидается поднятие на 0,1-0,5 метра.

Наиболее резкие изменения будут фиксироваться в Закарпатье. С вечера 18 июля и в течение следующих двух суток на реках этой области прогнозируют быстротечное повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра.

Кроме того, из-за интенсивных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока воды. На малых водотоках вода может стремительно подняться на 0,5-1,0 метра, что чревато серьезной угрозой частичного затопления пониженных территорий. Особенно уязвимы населенные пункты с захламленными руслами и водоотводными канавами. В то же время в горных районах синоптики предупреждают о вероятности схождения небольших селевых потоков.

Погода в Украине 18 июля

На западе Украины днем пройдут умеренные, а местами даже дожди с грозами. В отдельных районах этого макрорегиона ожидается выпадение града и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура ночью опустится до 15-20°, в то время как дневная достигнет 26-31 градуса.

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На юге, севере и востоке страны будет преобладать небольшая облачность без осадков. Ветер будет юго-восточным 5-10 м/с, а температура воздуха в этих регионах ночью опустится до 11-16 градусов, прогревшись днем до 22-27 градусов.

Зонты не понадобятся: что ждет жителей Киева и области

Для жителей столицы и столичного региона синоптики предсказывают спокойную погоду с небольшой облачностью. В этот день не ожидается дождь.

Температурные показатели в Киевской области также будут достаточно приятными: по области ночью столбики термометров покажут 11-16 градусов, а днем воздух прогреется до 22-27 градусов. Непосредственно в Киеве ночная температура будет 13-15 градусов, а днем пригреет до 25-27 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Жара и европейский фронт: какими будут выходные в Украине

В выходные дни 18-20 июля синоптики прогнозируют в Украине чрезвычайно контрастную погоду. В воскресенье активный атмосферный фронт из Западной Европы приведет к сильным грозовым дождям, градам и шквалам не только на западе, но и в Житомирской и Винницкой областях.

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Ближе к понедельнику, 20 июля, атмосферный фронт постепенно начнет терять свою разрушительную силу. Однако кратковременные дожди и грозы все равно охватят большинство областей нашей страны, а дневная жара в южных и восточных регионах составит 26-31 градус.

Напомним, по прогнозу украинской синоптикини Наталии Диденко , 17 июля в стране будет солнечно и тепло. Лишь в отдельных юго-восточных районах возможны локальные грозы.

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