Некоторые области снова зальет дождями: синоптики назвали регионы, которые 10 августа накроет непогода

Некоторые области снова зальет дождями: синоптики назвали регионы, которые 10 августа накроет непогода

Погода в регионах завтра будет разной.

Погода в Украине 10 августа преимущественно будет дождливой, но жаркой. В связи с непогодой синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра и говорится в сообщении ГСЧС.

Так, по данным синоптиков, температура воздуха в среднем составит отметок от + 24°С до + 32°С прохладные будет на Западе, более жарко на Востоке и Юге.

В то же время в северных, восточных и южных областях синоптики прогнозируют дожди. Ветер переменных направлений, преимущественно 3-8 м/с. Также ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве завтра, 10 августа, пройдет дождь. Ночью температура воздуха опустится до отметки + 17°С, а днем воздух прогреется до 28-30°С.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

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