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- Украина
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Некоторые окопы нынешней войны никогда не исчезнут: ученый назвал неожиданную причину
В Украине до сих пор можно увидеть окопы Первой мировой войны. Ученый объяснил, какие следы нынешней войны могут остаться навсегда.
Окопы, вырытые во время полномасштабной войны, могут оставаться заметными на местности десятилетиями или даже веками. В некоторых случаях они не исчезнут естественным путем вообще.
Об этом рассказал заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины Яков Дидух в интервью РБК-Украина.
По словам ученого, скорость восстановления поврежденного войной рельефа зависит прежде всего от типа почвы и особенностей местности.
«У нас действительно есть места, где до сих пор видны окопы даже Первой мировой», — отметил Дидух.
Он пояснил, что на песчаных почвах следы боевых действий постепенно сглаживаются быстрее, ведь такие субстраты подвижны и легче поддаются естественным процессам.
В то же время в степных районах ситуация может быть совсем другой.
«Восстановление микрорельефа зависит от почвы: песчаные подвижные субстраты скорее нивелируются, а если такие рвы в степи на выходах известняков или мела — они сами по себе не исчезнут никогда», — подчеркнул ученый.
Окопы могут изменять экосистемы
По словам Дидуха, проблема заключается не только в изменении рельефа. Окопы и воронки от взрывов становятся средой распространения чужеродных видов растений.
«Окопы и воронки от мин и снарядов заселяются адвентивными видами, что способствует их дальнейшему распространению в природные экосистемы», — пояснил он.
Такие растения могут вытеснять местные виды и оказывать влияние на естественный баланс экосистем.
Можно ли восстановить поврежденные территории
По мнению ученого, ускорить восстановление ландшафтов можно с помощью рекультивации.
«Если те засыпать, то через несколько лет там восстановится естественный покров», — отметил Дидух.
Он признал, что это потребует значительных ресурсов.
По словам ученого, засыпание окопов и воронок означает дополнительные расходы, а также сталкивается с практической проблемой — не везде может проехать техника для проведения таких работ.
Поэтому естественное восстановление большого числа территорий, поврежденных войной, может растянуться на очень длительное время, а отдельные следы боевых действий будут оставаться заметными еще многие десятилетия.
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