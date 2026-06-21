Некоторые окопы нынешней войны никогда не исчезнут: ученый назвал неожиданную причину

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Окопы, вырытые во время полномасштабной войны, могут оставаться заметными на местности десятилетиями или даже веками. В некоторых случаях они не исчезнут естественным путем вообще.

Об этом рассказал заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины Яков Дидух в интервью РБК-Украина.

По словам ученого, скорость восстановления поврежденного войной рельефа зависит прежде всего от типа почвы и особенностей местности.

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«У нас действительно есть места, где до сих пор видны окопы даже Первой мировой», — отметил Дидух.

Он пояснил, что на песчаных почвах следы боевых действий постепенно сглаживаются быстрее, ведь такие субстраты подвижны и легче поддаются естественным процессам.

В то же время в степных районах ситуация может быть совсем другой.

«Восстановление микрорельефа зависит от почвы: песчаные подвижные субстраты скорее нивелируются, а если такие рвы в степи на выходах известняков или мела — они сами по себе не исчезнут никогда», — подчеркнул ученый.

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Окопы могут изменять экосистемы

По словам Дидуха, проблема заключается не только в изменении рельефа. Окопы и воронки от взрывов становятся средой распространения чужеродных видов растений.

«Окопы и воронки от мин и снарядов заселяются адвентивными видами, что способствует их дальнейшему распространению в природные экосистемы», — пояснил он.

Такие растения могут вытеснять местные виды и оказывать влияние на естественный баланс экосистем.

Можно ли восстановить поврежденные территории

По мнению ученого, ускорить восстановление ландшафтов можно с помощью рекультивации.

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«Если те засыпать, то через несколько лет там восстановится естественный покров», — отметил Дидух.

Он признал, что это потребует значительных ресурсов.

По словам ученого, засыпание окопов и воронок означает дополнительные расходы, а также сталкивается с практической проблемой — не везде может проехать техника для проведения таких работ.

Поэтому естественное восстановление большого числа территорий, поврежденных войной, может растянуться на очень длительное время, а отдельные следы боевых действий будут оставаться заметными еще многие десятилетия.

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