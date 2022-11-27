Некоторые органы могут серьезно пострадать: почему нельзя пить вчерашний чай

Различные сорта чая можно заваривать разное количество раз. Но свои свойства раскрывает только свежезаваренный напиток, который настаивался 2-3 минуты. Почему нельзя пить вчерашний чай – рассказываем в ТСН.ua.

Долго настаивать чай нет смысла, потому что начинается окисляющийся процесс. Конкретно в этот момент на поверхности напитка возникает пленка. С момента охлаждения чай становится средой для зарождения грибков и микроорганизмов. Если не трогать напиток два дня, начнет появляться плесень.

Почему пленка на чае опасна для организма

Пленка состоит из магния, железа, кальция и белковых молекул, а еще в ней есть теофиллин, кофеин, гуанин. Последние относятся к азотистым основаниям. Они отрицательно влияют на организм человека, особенно органы желудочно-кишечного тракта.

Страдает от этих веществ также печень. Ведь именно ей нужно вывести вредные продукты из организма. В этот момент она берет на себя все токсины.

Поэтому заваренный чай нужно употреблять через 15-20 минут. Максимум он может стоять до 2 часов.

Можно ли заваривать несколько раз одну и ту же заварку

Почему нельзя пить вчерашний чай, мы уже разобрались. Но это совсем не значит, что вы не можете использовать одну и ту же заварку несколько раз. Здесь все зависит от того, к какому сорту относятся чайные листья и от способа возделывания.

Меньше всего разрешено заваривать черный чай. Но и его можно заварить дважды перед тем, как выбросить заварку.

Белый, зеленый и красный чай обрабатывается другим способом, даже если листья собраны из одного куста. Они содержат больше полезных веществ из-за меньшей ферментации или вообще ее отсутствия.

Чем чаще такие чайные листья настаиваются, тем больше и лучше раскрывается их вкус. Поэтому зеленый, желтый и белый чай можно заваривать 3-4 раза, а вот пуэр или улун до 9-10 раз. Их полезные свойства не утрачиваются.

Что нужно знать, если вы собираетесь заваривать чай несколько раз

Если вы завариваете чай не в первый раз, тогда ко времени настаивания нужно добавить еще 1-2 минуты (каждый раз). Также нужно знать следующие нюансы: