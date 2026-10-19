Некоторые предприятия не смогут работать во время "желтой тревоги": кого касаются новые правила

Воздушная тревога / © pixabay.com

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Предприятия, не имеющие оборудованного укрытия, должны до 4 декабря подготовить комплекс мер безопасности для работников, чтобы и дальше иметь возможность работать во время желтого уровня угрозы.

Такие требования предусматривает постановление Кабинета министров №1092, принятое 4 сентября.

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Документ определяет порядок работы предприятий при объявлении желтого уровня угрозы. Чтобы продолжать работу в обычном режиме, бизнес должен обеспечить работникам возможность находиться в укрытии или надлежаще оборудованном безопасном помещении.

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Отдельное укрытие строить необязательно

Предприятиям необязательно возводить отдельное укрытие. В предусмотренных законодательством случаях работодатель может обустроить безопасное пространство непосредственно внутри здания.

В то же время обычная комната без окон или коридор автоматически укрытием не считаются.

Кроме того, учреждения должны размещать на входе информационную табличку с указанием, есть ли у них укрытие или оборудованное безопасное помещение.

Как сейчас работают тревоги

В Украине действуют два уровня воздушной тревоги. При желтом уровне бизнес может продолжать работу, если у него укрытие или надлежаще обустроенное безопасное помещение. При красном уровне работу должны прекращать, а люди — переходить в укрытия.

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В «Повітряній тривозі» появилась карта движения ракет и дронов

Ранее в приложении «Повітряна тривога» была запущена интерактивная карта, которая показывает ориентировочное направление движения воздушных целей — крылатых ракет, обычных и реактивных «Шахедов», КАБов и «Бандеролей».

Данные отображаются непосредственно в приложении, однако карта не показывает точные координаты целей в реальном времени. Во время сигнала тревоги советуют не ориентироваться только на карту, а сразу направляться в укрытия.

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