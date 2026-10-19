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- Украина
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Некоторые предприятия не смогут работать во время "желтой тревоги": кого касаются новые правила
Новые правила не требуют от бизнеса обязательно строить отдельное укрытие, а позволяют обустроить безопасное пространство в самом здании по установленным требованиям.
Предприятия, не имеющие оборудованного укрытия, должны до 4 декабря подготовить комплекс мер безопасности для работников, чтобы и дальше иметь возможность работать во время желтого уровня угрозы.
Такие требования предусматривает постановление Кабинета министров №1092, принятое 4 сентября.
Документ определяет порядок работы предприятий при объявлении желтого уровня угрозы. Чтобы продолжать работу в обычном режиме, бизнес должен обеспечить работникам возможность находиться в укрытии или надлежаще оборудованном безопасном помещении.
Отдельное укрытие строить необязательно
Предприятиям необязательно возводить отдельное укрытие. В предусмотренных законодательством случаях работодатель может обустроить безопасное пространство непосредственно внутри здания.
В то же время обычная комната без окон или коридор автоматически укрытием не считаются.
Кроме того, учреждения должны размещать на входе информационную табличку с указанием, есть ли у них укрытие или оборудованное безопасное помещение.
Как сейчас работают тревоги
В Украине действуют два уровня воздушной тревоги. При желтом уровне бизнес может продолжать работу, если у него укрытие или надлежаще обустроенное безопасное помещение. При красном уровне работу должны прекращать, а люди — переходить в укрытия.
В «Повітряній тривозі» появилась карта движения ракет и дронов
Ранее в приложении «Повітряна тривога» была запущена интерактивная карта, которая показывает ориентировочное направление движения воздушных целей — крылатых ракет, обычных и реактивных «Шахедов», КАБов и «Бандеролей».
Данные отображаются непосредственно в приложении, однако карта не показывает точные координаты целей в реальном времени. Во время сигнала тревоги советуют не ориентироваться только на карту, а сразу направляться в укрытия.