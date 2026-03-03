"Укрзалізниця" отменяет часть пригородных рейсов в Украине: какие поезда не ездят

Поезд

В Ивано-Франковской области из-за проведения ремонтных работ временно отменят ряд пригородных поездов. Ограничения будут действовать в период с 3 по 5 марта.

Об этом сообщает канал "Укрзалізниці".

Какие рейсы не будут курсировать:

3 и 4 марта:

№6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче – Ивано-Франковск

№6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта

4 и 5 марта:

№6402/6401 Ворохта – Ивано-Франковск

Пассажиров просят учесть временные изменения в движении поездов и заранее проверять актуальное расписание перед поездкой. Ознакомиться с информацией можно на вкладке “Изменения движения” в расписании конкретного рейса на официальном сайте железной дороги.

Россия массированно атакует украинскую железную дорогу - последние новости

2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон попал в один из вагонов пригородного поезда во время движения. В результате атаки ранены, также сообщается о погибшем.

Ранее, 26 февраля, российские войска совершили массированный обстрел восьми регионов Украины, нанося удары по критической инфраструктуре и транспортным узлам. В трех областях зафиксировано попадание по объектам железной дороги. В Запорожье в результате атаки есть погибший, а также возникли проблемы с теплоснабжением.

Также напомним, во вторник, 3 марта, РФ атаковала энергетическую инфраструктуру прифронтовых и приграничных регионов. Есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.