Некоторые российские пилоты отстреливают боекомплекты в поле, чтобы не выполнять преступные приказы — Виталий Ким

Некоторые российские пилоты отстреливают боекомплекты в поле, чтобы не выполнять преступные приказы — Виталий Ким

Некоторые российские военнослужащие, понимающие сложившуюся в Украине ситуацию, не хотят выполнять преступные приказы.

Для этого они отстреливают боекомплекты в степях.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Согласно перехватам, которые у нас есть, некоторые россияне, умеющие думать, отдельные пилоты, часто отстреливались в поле, чтобы не выполнять преступные приказы. Спасибо за это. Так и дальше делайте, никого не слушайте", — обратился к российским военным. Виталий Ким.

Он добавил, что активно развивается "Легион России" и вскоре это будет серьезное движение.

Напомним, что россияне наносят ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, или Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона.

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