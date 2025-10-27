Некоторые студенты могут потерять отсрочку уже в ноябре: о ком идет речь

Отсрочка от мобилизации для студентов / © ТСН.ua

Реклама

На фоне общей мобилизации государство четко определило категории граждан, имеющих право на отсрочку от службы. Среди них — соискатели образования. Но могут ли все студенты 2025 года избежать призыва, и какие документы для этого нужны?

О том, как правильно оформить отсрочку от мобилизации для студентов согласно действующему законодательству, пишет УНИАН.

Мобилизация студентов 2025 года: на что обратить внимание

Для начала остановимся на том, кому принадлежит отсрочка и какие требования. В частности, обучение необходимо проходить в дневной форме. Высшее образование должно быть первым и последовательным. Кроме того, важно, чтобы такой человек раньше не проходил службу в армии и не заканчивал военную кафедру.

Реклама

Если повестка все равно пришла, переживать не стоит. Необходимо просто предоставить ТЦК документы, подтверждающие освобождение от службы.

Хотя во время каникул военнообязанные не подлежат призыву, их могут мобилизовать в период, когда они уже получили степень бакалавра, но еще не зачислены на магистратуру. В этот период отсрочка для студентов после 25 лет практически «не работает».

Кроме того, мобилизовать могут если:

отсрочка не оформлена или не продлена;

человек учится на заочной или вечерней;

это второе и большее образование;

мужчина был отчислен.

В июле 2025 года в Украине был принят важный законопроект, согласно которому была введена военная подготовка студентов фармацевтических и медицинских специальностей. После прохождения они будут считаться офицерами запаса и будут подлежать призыву даже во время дальнейшего обучения. Вводят в действие этот закон только с января 2026 года. Специальность и количество людей будет определять Минобороны.

Реклама

Отсрочка для студентов в «Резерв+»

В ноябре студенты смогут продолжать отсрочку от службы без обращения в ТЦК. Теперь оформление будет происходить через «Резерв+» или ЦНАП.

Отсрочки будут автоматически продолжаться, если они были предоставлены в связи с постоянными основаниями. В список входят студенты, отвечающие требованиям, интерны и докторанты.

При этом бумажную справку с мокрой печатью теперь заменит электронный вариант или распечатка. Подтверждение отсрочки будет в соответствующем разделе приложения.

Файл для печати можно взять в «Резерве+», в «Действии» или ЦНАПе.

Реклама

Отсрочка для студентов в «Резерв+» будет продлена автоматически с 5 ноября вместе с новыми сроками военного положения. Сообщение об этом должно прийти к концу октября. После этого в приложении придет предложение обновить документ.

В чате поддержки появится раздел с разъяснениями, какие отсрочки продолжаются, а какие нет, а также инструкция с последующими шагами.

Как получить отсрочку и когда за ней прийти

Право на отсрочку от призыва на военную службу можно реализовать в любой момент, ведь законодательство не устанавливает жесткие сроки для подачи заявления в ТЦК и СП.

По словам Марины Бекало, главное — обратиться с заявлением еще до начала прохождения военной службы. То есть сделать это нужно до отправки в сборный пункт или зачисление в списки личного состава воинской части, когда человек уже получает статус военнослужащего.

Реклама

Если военнообязанный получил повестку для прохождения ВЛК или уточнения данных, адвокат советует сразу подавать заявление на отсрочку. Ее форма утверждена постановлением Кабинета Министров Украины №560. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Комиссия при ТЦК и СП рассматривает поданное заявление в течение семи дней и принимает решение предоставить отсрочку или отказать.